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全聯年菜來了！134款最低299元、佛跳牆599元　賣場鯧魚鍋買1送1

▲全聯平價年菜登場，最低只要299元、佛跳牆只要599元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯平價年菜登場，最低只要299元、佛跳牆只要599元。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

年節將近各大賣場年菜預購登場，全聯今年推出多達134道年菜佳餚，根據過往銷售成績，售價在500元左右的料理最熱銷，今年也推出多款平價年菜，最低299元、超夯佛跳牆599元帶走。大潤發也有逾150款年菜，其中鯧魚炊粉鍋買1送1，特價249元，帶大家一起省荷包過好年！

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全聯業者指出，今年受到通膨影響，在餐廳圍爐可能需要將近萬元起跳，而全聯今年維持平價策略，整桌年菜最低不到2000元，預估相較去年同期會有高達2位數的成長，根據2022年年菜銷售數據指出，單品落在500元左右的料理最熱賣，今年也首賣599的老協珍佛跳牆，平價策略提升買氣。

全聯年菜預購即日起至1月20日前，並於1月25日前取貨會員單筆滿千就送生鮮買菜金50元。必買包括百位部落客推薦的海味街烏參佛跳牆，只要599元(福利卡友贈50點)，不到600元就能品嘗上等黑烏參等豐美好料。

年節必吃甜品有「紫想芋見菱甜米糕」、「蜜果芋泥」兩款售價都299元，其中蜜果芋泥由傳統八寶芋泥改良，以鮮奶油取代豬油，入口芋香鬆軟；還有獨家台南晶英可麗露也只要299元，有草莓、巧克力風味一次滿足。

▲「蜜果芋泥」其中蜜果芋泥由傳統八寶芋泥改良，以鮮奶油取代豬油，入口芋香鬆軟。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲「蜜果芋泥」其中蜜果芋泥由傳統八寶芋泥改良，以鮮奶油取代豬油，入口芋香鬆軟。（圖／記者鍾怡婷攝）
多人歡聚則有老協珍精選4道熱銷年菜的團圓套組，包含海味街烏參佛跳牆、芋頭炊粉鍋、冰糖豬腳、私房花雕雞，海陸滋味齊聚，售價1959元（福利卡友贈200點）。

小家庭可選六福開運年菜組，精選鮑魚干貝佛跳牆、干貝鮑片燉雞湯、富貴醬燒腩排、黃金臘味米糕、正宗港式燒鴨、花雕鮮醉蝦，六道功夫菜2000元有找，只賣1999元。京老舖十全十美團圓年菜組，有干貝鮑魚佛跳牆、萬巒腿庫、人蔘百雞、櫻花蝦米糕等十道菜色，道道皆大菜，可讓10至12人享用歡聚團圓夾好菜，只要2999元，限量4000組。

▲京老舖十全十美團圓年菜組。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲京老舖十全十美團圓年菜組。（圖／記者鍾怡婷攝）
此外，大潤發以「年菜好運到」網羅超過150款的名店熱銷年菜，檔期必衝優惠一次看：

◾即日起至1月7日前，預購套組年菜可享結帳95折優惠

◾消費單筆滿999元，可享179元加購指定精選家常菜

◾2月10日前指定冷凍年菜商品單筆滿1,888元就送150元現金抵用券

◾阿嬤ㄟ辦桌菜-鯧魚炊粉鍋買1送1，原價498元、特價249元

▲阿嬤ㄟ辦桌菜-鯧魚炊粉鍋買1送1，原價498元、特價249元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲阿嬤ㄟ辦桌菜-鯧魚炊粉鍋買1送1，原價498元、特價249元。（圖／記者鍾怡婷攝）

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