全聯年菜來了！134款最低299元、佛跳牆599元　賣場鯧魚鍋買1送1

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全聯年菜預購即日起至1月20日前，並於1月25日前取貨會員單筆滿千就送生鮮買菜金50元。必買包括百位部落客推薦的海味街烏參佛跳牆，只要599元(福利卡友贈50點)，不到600元就能品嘗上等黑烏參等豐美好料。
年節必吃甜品有「紫想芋見菱甜米糕」、「蜜果芋泥」兩款售價都299元，其中蜜果芋泥由傳統八寶芋泥改良，以鮮奶油取代豬油，入口芋香鬆軟；還有獨家台南晶英可麗露也只要299元，有草莓、巧克力風味一次滿足。
多人歡聚則有老協珍精選4道熱銷年菜的團圓套組，包含海味街烏參佛跳牆、芋頭炊粉鍋、冰糖豬腳、私房花雕雞，海陸滋味齊聚，售價1959元（福利卡友贈200點）。
小家庭可選六福開運年菜組，精選鮑魚干貝佛跳牆、干貝鮑片燉雞湯、富貴醬燒腩排、黃金臘味米糕、正宗港式燒鴨、花雕鮮醉蝦，六道功夫菜2000元有找，只賣1999元。京老舖十全十美團圓年菜組，有干貝鮑魚佛跳牆、萬巒腿庫、人蔘百雞、櫻花蝦米糕等十道菜色，道道皆大菜，可讓10至12人享用歡聚團圓夾好菜，只要2999元，限量4000組。
此外，大潤發以「年菜好運到」網羅超過150款的名店熱銷年菜，檔期必衝優惠一次看：
◾即日起至1月7日前，預購套組年菜可享結帳95折優惠
◾消費單筆滿999元，可享179元加購指定精選家常菜
◾2月10日前指定冷凍年菜商品單筆滿1,888元就送150元現金抵用券
◾阿嬤ㄟ辦桌菜-鯧魚炊粉鍋買1送1，原價498元、特價249元