小商人時代廣場「刊登割頸乾兄妹照」！律師揭關鍵免罰：這招高明

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小商人說，目前已經在紐約時代廣場第七大道上的LED電子看板，每個小時的45分時，都會有「乾哥乾妹」廣告亮出，對於自己是否違法，小商人也烙話「掛看板是針對兒少法，還有政府裁罰，既然要罰要撤，那你去罰紐約時代廣場的看板試試」。
至於這個舉動是否真的會讓小商人受罰？根據《中時新聞網》報導，知名律師劉韋廷提到，這招可以看出小商人的高明，幾乎可以逃過台美的刑罰，因為根據中華民國刑法第7條的規定，我國國民犯下第5條和第6條所列舉的犯罪以外，且最輕本刑為3年以上有期徒刑的犯罪，不管犯罪地在國內還是國外，都適用我國刑法，除非該罪名在犯罪發生的國家是不處罰的，此時應尊重他國主權，就不會用台灣刑法來追訴。
而根據第5條、第6條所列舉的犯罪行為中，包括國人在海外涉犯內亂外患、妨害公務、公共危險、偽造貨幣、偽造有價證券、偽造文書、毒品（不含持有、施用）、妨害自由、海盜或加重詐欺罪，以及公務員瀆職罪、脫逃罪、偽造文書罪、侵占罪等，若觸犯以上罪行，返國後須再接受我國的刑事審判。
因此換句話說，如果國人犯下「非以上罪責」，且最輕本刑低於3年的話，就不適用台灣法律處置，應依刑事訴訟法第252條第8款規定，予以不起訴處分。劉韋廷提到，小商人的行為涉台灣個人資料保護法，但個資法僅規定處5年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣一百萬元以下罰金，且此法並未定最輕本刑，等於小商人此舉有機會適用美國法律，台灣刑法無法對其開罰。