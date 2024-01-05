年終居家大掃除！3居家清潔公司費用、評價　過年漲價期時間公開

我是廣告 請繼續往下閱讀
HoHo好服務為結合居家清潔、生活用品的電商網站，也有提供如洗衣機、抽油煙機、冷氣機、除濕機等家電清洗，及床墊、沙發、地毯、窗簾等家具清洗，就連娃娃、安全座椅都有清洗服務，甚至還有搬家、維修服務等，服務非常多元。
HoHo好服務大掃除費用：
居家鐘點清潔服務，時段限上午8點半及下午1點半兩時段，在過年期間2023年12月21日至2024年1月7日，調漲10~15%，每小時600元起，也就是1人3小時在過年期間費用為2200元，2人4小時為5500元，假日需再加價200元。另有加強型居家清潔服務9900元起，可透過官網或LINE預約及評估。
服務地區：
基隆市、台北市、新北市、桃園市、台中市、彰化縣、台南市、高雄市。淡水、汐止假日無服務
Google評價：
HoHo好服務Google評價為4.5顆星（滿分5顆星），最新5星評論寫道「申請居家清潔，重點清潔廚房和浴室天花板，前後對比真的很驚人，非常感謝師傅能夠溝通清潔時間和程度，還有多出來一些些時間，師傅也會詢問是否有其他地方也需要加強。」
最新1星評論則是「是一顆星都不想給的服務，大家要非常小心HoHo其實只是一個預約平台，但把服務發包給其他小型的清潔公司，因此人員的素質、工作標準都不是一致的SOP和認知」。對此，HoHo好服務回應，已追蹤其回饋的問題處理中，並深感歉意。
📌潔客幫
潔客幫已累績超過700位家事達人，最大的特色是可以透過評價機制，自己挑選鐘點費400~600元人員，每次服務最低3小時，每位清潔員照片、評價全公開透明，服務日期、時間，也都能在預約時就確定。
潔客幫大掃除費用：
過年旺季期間為2023年12月18日至2024年2月14日，期間不分平假日每小時都會加100元，等於是一小時清潔費用為500至700元，最低需預約3小時，一次1500元起。
服務地區：
基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、台南市、高雄市
Google評價：
潔客幫Google評價為4.1顆星（滿分5顆星）。最新5星評論寫道「第一次使用預約3小時，會自己帶用具和清潔劑，打掃了廚房及2間浴室，都清得非常乾淨仔細，非常專業，建議我㕑房可以買5層鐵架收納整齊好整理。」最新1星評論則是「清潔的非常的糟糕，有打掃跟沒打掃一樣」。
📌信義居家
信義居家媒合專業廠商，提供室內設計、統包工程、系統櫃、居家修繕、清潔、搬家、滲漏防水、油漆粉刷及除蟲等各種居住生活需求的服務轉介。在清潔服務部分，也有提供洗衣機、冷氣機及抽油煙機等清潔。洗衣機清潔直立式1800元起、滾筒式3600元起。
信義居家大掃除費用：
鐘點清潔部分，以重點清潔為主，如廚房、臥室、浴室等，即起至2月14日止的過年期間，比造假日收費，1人一次4小時服務，費用2400元起，2月15日恢復正常收費；另年度打掃及裝潢後清潔則由估價師評估，可透過官網線上諮詢。即日起至1月15日預約年終大掃除，包含裝潢後細清、空屋清潔、新成屋清潔等，加碼送2張100元清潔券，清潔家電、沙發、床墊等項目都可折抵，額滿即止。
服務地區：基隆、台北、新北、桃園、新竹、台中、台南、高雄
Google評價：
信義居家Google評價為4.3顆星（滿分5顆星），最新5星評論寫道「專業細心，讓人安心！感謝今天提供清潔服務的Aaron團隊！」最新1星評論則是「感謝如此令人失望的居家服務體驗，配合的廠商缺乏誠信態度不佳」，對此，信義居家回應，將進一步了解問題，並提供後續協助。