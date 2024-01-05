年終大掃除！家裡「這物件」藏滿細菌塵蟎 一堆人不知老是忘了它
年關將至，你家是否已經啟動年終大掃除計畫？無論要找專業清潔公司、清潔阿姨或是自己動來，得特別留意家中常見、存在感卻超低的軟裝「窗簾」，重症醫師揭露，多數人都以為窗簾不常碰，看起來不髒，就一直沒汰換或清洗，但其實上面吸滿細菌、塵蟎甚至病毒，出現3種情形要立刻清洗或更換。
記者徐銘穗/綜合報導
重症醫師黃軒近期曾分享，窗簾日日夜夜、24小時掛在那邊，一直吸附肉眼不見的汙染物，諸如灰塵顆粒、皮屑、纖維、道路塵埃、花粉，甚至還有塵蟎和其它昆蟲碎屑、排泄物等；此外，窗簾也會吸附不好的氣體和揮發性有機化合物（VOCs），如二手煙、潔劑、油漆、地毯、家具等釋出的揮發性有機化合物。
甚至窗簾也可能成為細菌溫床，諸如常見的大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、肺炎鏈球菌等，也有黴菌、曲黴菌、酵母菌等，甚至流感病毒、冠狀病毒等呼吸道咳出的病毒，可能懸浮並存在於窗簾上。
黃軒提醒，如果家中窗簾有以下3種情形，應該立即更換或者清洗：
1.窗簾受到明顯的污染，例如食物或飲料的灑濺。
2.窗簾接觸到有害物質，例如血液或其他體液（動物尿屎）
3.窗簾受到污染源的近距離接觸，例如車輛大量排放廢氣
黃軒指出，大家最好定期使用吸塵器或毛刷，清除窗簾表面灰塵和碎屑，清洗原則依窗簾標籤來進行乾洗或者水洗，也建議1到2年更換新的窗簾，來保持衛生和美觀。