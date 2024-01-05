小商人戰力超強「PTT鄉民愛爆」！神祕背景曝光　歷年事件一次看

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川普就職美國總統典禮！小商人座位更勝台灣代表團
美國前總統川普（Donald Trump）2017年1月20日宣誓就職，當時世界各國政要、我國代表團都在現場，其中有眼尖網友透過小商人臉書影片，發現小商人居然也在川普就職典禮現場，且觀禮區域還更勝台灣總統蔡英文出席的代表團，讓PTT網友全震驚狂刷留言「小商人真的猛猛的」、「賺多少不重要，坐那麼近表示人脈夠強大」。
小商人爆料青青詐騙吸金！高喊「這是PTT鄉民的勝利」
網紅小商人2022年1月爆料網美青青早已和金主結婚，甚至在做詐騙吸金，雙方多次隔空論戰，新聞逐漸從娛樂八卦往社會案件的方向發展。小商人強調已將25位吸金案或直播詐騙的受害者資料，交給法務部調查局，最終青青出面道歉，坦承自己年輕氣盛，造成社會觀感不佳。
小商人則發文回應「東西都給檢調了，交給司法。這幾天的心得：真的別惹PTT鄉民，我很多功課都是抄鄉民的。我要繼續做我的本業了，專業運動評論員兼運彩贏家。這是PTT鄉民的勝利。」
小商人力挺「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」！送她進嘉義市議會
小商人曾在2022年底九合一大選時，大力支持嘉義市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」（顏翎熹Molly），甚至強調「選她就等於選我」，因為顏翎熹無條件站出來替他參選嘉義市東區市議員選舉。
小商人表示他在性專區這方面是專家，自身也是十多年的經營者，台灣修法已過，他能用自己多年的經驗打造最優質、最童叟無欺的性專區；最終顏翎熹以2813票（5.57%得票率）當選嘉義市議會第11屆市議員。
新北國中生割頸案引眾怒！小商人紐約時代廣場登廣告
新北市某國中2023年底爆發國中生遭彈簧刀割頸案，被害者傷重不治，引發全台輿論譁然。許多憤怒的民眾找出加害者資訊散佈，卻被新北地方法院要求即刻下架。其中網紅小商人也被警告，讓他不忍了直接出手。
小商人先前預告將找廣告車要公開加害者照片，沒想到廣告公司卻遇到來自官方的壓力，讓小商人氣憤地直接在紐約時代廣場，登上割頸案「乾哥乾妹」廣告，更喊話：「這只是剛開始而已」，目前事件持續延燒中。