全名16字妹「選議員」動機曝！小商人喊：打造優質性專區
2022年底的九合一大選迫近，昨（1）日出現一位全名是「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」的嘉義市議員候選人，其姣好的外貌及長達16字的神奇姓名引起眾人關注，而網紅「小商人」便於臉書公開這位正妹參選的真正原因，表示「選她就等於選他」，且宣示選上後會全力爭取建設優質性專區。
昨日小商人於臉書發文，表示花費12萬台幣「聽唱票人員喊『顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節』」很值得，並表示這浮誇的16字名子是正妹Molly的真名，且她會參選嘉義市東區的議員，並喊「我們把顏議員送進市議會，好不好！」，「選Molly就是選我，感謝各位」。
小商人今日再次發文，先是感謝Molly無條件站出來替他參選嘉義市東區市議員選舉，而為何不選立委或市長，原因是「因為選議員會贏啊」，他呼籲嘉義市的朋友站出來，認為要贏得3500票不困難，「請大家年底支持『顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節』，我想看到顏議員可以在議會cosplay」，並表示他在性專區這方面是專家，自身也是十多年的經營者，台灣修法已過，他能用自己多年的經驗打造最優質、最童叟無欺的性專區。
貼文引得網友熱情回覆「我真心覺得這位.......名字很難念的議員會當選！」、「布條做出來～想合照」、「為了田慎節，懇請嘉義東區的鄉民們全力汁持！！」、「好想看唱票」。 （編輯：李惠婷）