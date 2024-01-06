不生或只生1個小孩！媽媽死於心血管疾病風險大增　健康生子數曝

水瓶「裡面滑滑的」是啥　醫揭可怕身分！就是除濕機水箱裡黏滑物

▲環保意識抬頭，幾乎人人都自備水瓶、保溫瓶，不過醫師提醒，就算只裝水也要洗，且清潔時少了刷洗與晾乾2步驟等於沒洗，恐1口將大量微生物全喝下肚。（圖／取自Pexels）
▲環保意識抬頭，幾乎人人都自備水瓶、保溫瓶，不過醫師提醒，就算只裝水也要洗，且清潔時少了刷洗與晾乾2步驟等於沒洗，恐1口將大量微生物全喝下肚。（圖／取自Pexels）

記者徐銘穗/綜合報導

水瓶、保溫瓶只裝水也要洗！美國喬治亞州19歲女大生Kae近期分享她的慘痛經驗，半年內連續進出急診4次，找到害自己生病的原因，竟然是因水瓶沒洗乾淨、矽膠片發霉害的。水瓶、保溫瓶沒洗乾淨為何會有這麼嚴重後果，家醫科醫師解答，提醒要是瓶內滑滑的，就是長出「生物膜」，而且少了刷洗與晾乾2步驟等於沒洗，恐1口將大量微生物全喝下肚。

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Kae的原始TikTok影片上月初公開6天就獲超過330萬人次觀看，目前已設為私人帳號，TikTok網友「amelia」轉載其影片，不到1個月觀看人數已超過100萬。

Kae在影片中說自己從去年8月開始常生病，當她因嚴重喉嚨痛4度掛急診時，決定洗一下常用的水瓶，才發現裡面的矽膠片因為長期沒洗已長出黴菌，她一查才知「很多人都建議最好把那塊矽膠片拿掉」，而她在更換新的矽膠片、清洗水瓶後已經沒有再生病了。

▲Kae最後發現害自己生病的是水瓶裡發霉的矽膠片。（圖／翻攝IG@amelia.grace0）
▲Kae最後發現害自己生病的是水瓶裡發霉的矽膠片。（圖／翻攝IG@amelia.grace0）
水瓶、保溫瓶沒洗後果有多嚴重？家醫科醫師陳崇賢曾透過粉專表示，長時間潮溼的表面都可能會長出「生物膜」，「生物膜」是由微生物所分泌的黏液所聚集在生物或非生物的表面，像牙菌斑就是一種生物膜的呈現，而他常舉的例子就是「除溼機水箱那層滑滑黏黏的東西」。

▲陳崇賢舉例，除濕機水箱那層滑滑黏黏的東西就是「生物膜」。（圖／記者徐銘穗攝）
▲陳崇賢舉例，除濕機水箱那層滑滑黏黏的東西就是「生物膜」。（圖／記者徐銘穗攝）
陳崇賢說明，無論是塑膠水壺或不鏽鋼材質都一樣，畢竟飲用水不可能完全無菌，更別提每天會接觸瓶口的嘴巴，更有甚者還會有食物殘渣掉進瓶子裡，要是沒清洗乾淨，就可能會長出生物膜，「要是哪天有致病菌在裡面，就會影響到身體健康」提醒水瓶、水壺、保溫瓶等清潔一定要刷洗乾淨並且晾乾，才不會讓飲用水被染污。

@amelia.grace0#stitch with @kae Owala water bottles have a removable silicone piece in the top that TRAPS MOLD!!! PSA to any OWALA water bottle users! #owala #owalawaterbottle #waterbottle #watertok #moldpoisoning #fyp #psa

♬ original sound - amelia

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