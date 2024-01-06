水瓶「裡面滑滑的」是啥　醫揭可怕身分！就是除濕機水箱裡黏滑物

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Kae在影片中說自己從去年8月開始常生病，當她因嚴重喉嚨痛4度掛急診時，決定洗一下常用的水瓶，才發現裡面的矽膠片因為長期沒洗已長出黴菌，她一查才知「很多人都建議最好把那塊矽膠片拿掉」，而她在更換新的矽膠片、清洗水瓶後已經沒有再生病了。
水瓶、保溫瓶沒洗後果有多嚴重？家醫科醫師陳崇賢曾透過粉專表示，長時間潮溼的表面都可能會長出「生物膜」，「生物膜」是由微生物所分泌的黏液所聚集在生物或非生物的表面，像牙菌斑就是一種生物膜的呈現，而他常舉的例子就是「除溼機水箱那層滑滑黏黏的東西」。
陳崇賢說明，無論是塑膠水壺或不鏽鋼材質都一樣，畢竟飲用水不可能完全無菌，更別提每天會接觸瓶口的嘴巴，更有甚者還會有食物殘渣掉進瓶子裡，要是沒清洗乾淨，就可能會長出生物膜，「要是哪天有致病菌在裡面，就會影響到身體健康」提醒水瓶、水壺、保溫瓶等清潔一定要刷洗乾淨並且晾乾，才不會讓飲用水被染污。
@amelia.grace0#stitch with @kae Owala water bottles have a removable silicone piece in the top that TRAPS MOLD!!! PSA to any OWALA water bottle users! #owala #owalawaterbottle #waterbottle #watertok #moldpoisoning #fyp #psa
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