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高麗菜幻化成「超萌狗狗」！妙手女廚神傑作曝光　模樣萌翻86萬人

▲近期有一系列「高麗菜狗狗」照片在網路上瘋傳，不但有著嘴巴、大耳朵，還有著超逼真的「鼻子與眼睛」，彷彿就是活生生的小貴賓狗。（圖／取自IG@sibatable）
▲近期有一系列「高麗菜狗狗」照片在網路上瘋傳，不但有著嘴巴、大耳朵，還有著超逼真的「鼻子與眼睛」，彷彿就是活生生的小貴賓狗。（圖／取自IG@sibatable）

記者潘毅／綜合報導

日常餐桌上常見的高麗菜，竟然能幻化成超萌狗狗！近期有一系列「高麗菜狗狗」照片在網路上瘋傳，不但有著嘴巴、大耳朵，還有著超逼真的「鼻子與眼睛」，彷彿就是活生生的小貴賓狗，而「高麗菜狗狗」的起源也曝光了。

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▲日常餐桌上常見的高麗菜，竟然能幻化成超萌狗狗！（圖／取自IG@sibatable）
▲日常餐桌上常見的高麗菜，竟然能幻化成超萌狗狗！（圖／取自IG@sibatable）
近期在網路上，有一系列「高麗菜狗狗」照片瘋傳，只見照片中的狗狗的「毛色」是現實生活中不可能出現的綠色，鼻子、眼睛使用黑色橄欖當作點綴，身體、頭部的形狀都宛如真實版的狗狗，模樣十分可愛。

▲韓國創意廚師sibatable參考前者靈感，還原出的超萌實物，sibatable也在發文時分享製作心路歷程。（圖／取自IG@sibatable）
▲韓國創意廚師sibatable參考前者靈感，還原出的超萌實物，分享製作心路歷程。（圖／取自IG@sibatable）
事實上「高麗菜狗狗」最早是視覺藝術家Helga Stentzel所發想之創意，但這爆紅的高麗菜狗狗系列照，則是由韓國創意廚師sibatable參考前者靈感，還原出的超萌實物，她也在發文時分享製作的心路歷程：「本來以為原圖是Photoshop弄出來的，沒想到今天用高麗菜，真的做出來了，好滿足」。

▲高麗菜狗狗超逼真的模樣。（圖／取自IG@sibatable）
▲高麗菜狗狗超逼真的模樣。（圖／取自IG@sibatable）
而高麗菜狗狗的系列照片曝光後，立刻在全球網路上瘋傳，光sibatable的貼文就有超過86萬人按讚，網友也紛紛大讚「看起來根本是真的狗狗」、「不仔細看還以為怎麼有綠色的狗狗」、「能創造出高麗菜狗狗，真的太天才了」、「對寵物毛髮過敏的人可以參考一下，前提是手要夠巧」。


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