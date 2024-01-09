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孫燕姿妹遭砲轟巨嬰！驚曝「錢給的夠到位」　還想要一個道歉

▲孫燕美（右圖左）驚吐孫燕姿錢給的到位，但希望姊姊給她一個道歉。（圖／翻攝自孫燕姿臉書、微博）
▲孫燕美（右圖左）驚吐孫燕姿錢給的到位，但希望姊姊給她一個道歉。（圖／翻攝自孫燕姿臉書、微博）

記者江芷稜／綜合報導

孫燕姿小6歲的妹妹孫燕美5日宣布斷絕親情7日對外控訴父母「偏愛、偏勢力」讓自己活在陰影下20多年，孫燕姿至今尚未回應，倒是粉絲們憤怒為她出氣，砲轟孫燕美是「巨嬰」，公開要她閉嘴，孫燕美無畏輿論壓力，親上火線再反擊：「錢倒是給的夠到位啦，讓我不再提起往年的事，但抱歉還缺一個。」似乎不打算停止爆料行為。

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▲孫燕美（左）和孫燕姿長相神似，經常被誤認，長久以來演變成心理壓力。（圖／翻攝自孫燕姿微博）
▲孫燕美（左）和孫燕姿長相神似，經常被誤認，長久以來演變成心理壓力。（圖／翻攝自孫燕姿微博） 
▲孫燕姿妹妹孫燕美認為爸媽偏心，發文表示要與姊姊斷絕關係。（圖／翻攝IG）
▲孫燕姿妹妹孫燕美認為爸媽偏心，發文表示要與姊姊斷絕關係。（圖／翻攝IG）
孫燕美與孫燕姿外貌相似，過去姊妹合作推出服飾品牌，疫情過後卻鬧翻，她多次在微博抱怨父母偏心，只會陪伴姊姊，讓她有點忌妒，宣布斷絕關係後，7日再度發文，證實父母對孫燕姿有一點點偏愛，才導致自己有現在的行為，「我覺得更準確的是偏勢力吧，而某某有勢力的人不愛，至於我想要的愛只有主，所以我早就想明白了，也祝你們找到真愛」。

▲孫燕美再度發文，批評父母勢利眼，但是孫燕姿並不喜歡。（圖／翻攝自孫燕美微博）
▲孫燕美再度發文，批評父母勢利眼，但是孫燕姿並不喜歡。（圖／翻攝自孫燕美微博）
網友不滿她私自斷絕姊妹情，又說不出姊姊孫燕姿哪裡虧待她，紛紛湧進她的微博留言，痛批她是巨嬰，「都斷絕關係了，你能閉嘴了嗎？有完沒完？」孫燕美沒有收斂，反而語出驚人回應：「錢倒是給的夠到位啦，讓我不再提起往年的事，但抱歉還缺一個。」似乎仍在等待孫燕姿的回應。

▲孫燕美回覆網友，指家人錢給得非常到位，但還需要一個抱歉。（圖／翻攝自孫燕美微博）
▲孫燕美回覆網友，指家人錢給得非常到位，但還需要一個抱歉。（圖／翻攝自孫燕美微博）
▲孫燕美坦言過去和孫燕姿是要好的朋友。（圖／翻攝自孫燕美微博）
▲孫燕美坦言過去和孫燕姿是要好的朋友。（圖／翻攝自孫燕美微博）
有粉絲勸她「姊妹是父母帶來的朋友，只是認識得早而已」，希望她能想開一點，做自己快樂些，孫燕美回應，「以前也是要好的朋友，天下無不散之筵席」，坦言和孫燕姿曾經很要好，如今翻臉了，她仍希望姊姊給她一個道歉。

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