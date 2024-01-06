孫燕姿妹妹宣布跟姐姐斷絕關係　「陰影活了20年」坦言已經累了

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該篇貼文引發廣大網友好奇，雖然不知道原因，但都表示支持孫燕美，「人生苦短，最重要的是自己開心，不知道妳們究竟發生了什麼，但那畢竟是妳們的家務事，外人不好說什麼。 希望妳今後的人生可以自在，灑脫」、「過妳自己的人生吧，祝妳好，也希望妳以後不再這樣一次又一次提起她、怨恨她、傷害她。 我們永遠愛她，妳不愛，就放過」。
孫燕美微博全文如下：
生日前一天，只是想對認識我的人說幾句話。
自從2019年，跟某某人的關係已經很淡，過去三年試著某種方式與她溝通，我已經累了。從今天起，只是想說的是，我在陰影活了20+年，過去不容易，到了現在，今天起只想找個釋放。以不是名人，但之前活的好像也不是私人的身分，我只想說，我跟某某人從此不再是姐妹關係。
也不想捲進粉絲的討論、各種揣測，每個人都不容易。我只想平靜過生活，前半生不容易，後半生請你允許我為自己的生活，有所個人權利定義自己。
這40來年如果我以妹妹的身分做的不妥，我為此道歉。對於我的傷害，論有意或無意，我也希望有一天，傷害我的人能夠從中學習也找到平靜。那最後誠心對理解我的人表示一萬個感激。祝福你們每個人，在這一年真實地對待自己，也祝生活圓滿、幸福。
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