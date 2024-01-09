獨／貳樓早午餐漲價「最多貴40元」漲幅5%　業者認：菜單6成調漲

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近日《NOWnews今日新聞》記者至「貳樓」淡水站前店用餐發現漲價公告，對此求證「貳樓餐飲」，業者認了2024年已調整菜單價格，目前店內已啟用新菜單。
官方回覆，「雖然疫情剛進入尾聲，但全球性通膨是結構性的問題，沒有大幅度的回穩，各項原物料都持續再調漲，包含各種肉製品、蛋類，尤其是乳製品、薯製品的成本調漲非常多，而我們的餐點又大量使用這些食材，這對我們食材成本的影響很大」。直指難以承受菜單主力4大原物料齊漲，只能盡量吸收、適度反映價格。
貳樓坦言，「整體菜單約有6成品項調漲，主要針對肉品及薯製品項目調漲為主，因為肉品在這2年的漲幅較大，而因應其他物料成本也都有上漲，早午餐、飯麵類餐點大多調漲10～40元不等，平均調漲幅度約5%左右」。
記者觀察，人氣餐點像是「貳樓費氏鮮蝦細扁麵」、「馬德里臘腸海鮮飯」都是自380元調漲成390元，「肉丸山丘飯」原本350元漲至360元，「陽光雙蛋海地未來堡」370元小漲10元變成380元，「台式熱炒鹹蛋苦瓜麵」從340元調漲為360元，「漢堡排+飯+黑胡椒醬=讚」則變貴30元來到390元。
事實上，貳樓餐點的份量充足，在不少民眾心目中，是屬於性價比優異的連鎖餐飲；而且點購店內的飲料及麵包，都還有無限續吃的服務，算是相當親民。
而漢堡王2024調整菜單，雖然一次漲價17項「最多貴20元」、平均漲幅約2%，但招牌小華堡竟大方「便宜35元」。漢來海港自助餐則是自3月1日起，全台7家分店吃到飽「最多貴100元」，調漲30～100元不等，漲幅約2.8～14.4%。