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獨／貳樓早午餐漲價「最多貴40元」漲幅5%　業者認：菜單6成調漲

▲記者至「貳樓」淡水站前店用餐發現漲價公告，早午餐「貳樓」認了4大原物料齊漲，整體菜單有6成品項調漲「最多貴40元」，平均漲幅約5%，最新漲價範圍一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲記者至「貳樓」淡水站前店用餐發現漲價公告，早午餐「貳樓」認了4大原物料齊漲，整體菜單有6成品項調漲「最多貴40元」，平均漲幅約5%，最新漲價範圍一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

民眾的荷包又要哭哭了，2024漲價未停歇，繼速食漢堡王宣布漲價「最多貴20元」、漢來海港自助餐「吃到飽變貴100元」，《NOWnews今日新聞》記者至「貳樓」淡水站前店用餐發現漲價公告，為消費者掌握人氣連鎖早午餐「貳樓」也調整價格，業者認了因全球性通膨、4大原物料齊漲，整體菜單有6成品項調漲「最多貴40元」，平均漲幅約5%，最新漲價範圍一次整理。

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主打美式早午餐的「貳樓」去年迎接15週年，持續打造多元特色門市，供應豐富美食餐點、用心提倡永續綠色飲食，還有寵物友善「免費狗狗嫩蛋」愛心服務，收服一大票死忠粉絲，成為台灣消費者長期喜愛的人氣連鎖餐飲之一。

近日《NOWnews今日新聞》記者至「貳樓」淡水站前店用餐發現漲價公告，對此求證「貳樓餐飲」，業者認了2024年已調整菜單價格，目前店內已啟用新菜單。

▲貳樓證實因全球性通膨、4大原物料齊漲，整體菜單有6成品項調漲「最多貴40元」，平均漲幅約5%。（圖／記者蕭涵云攝）
▲貳樓證實因全球性通膨、4大原物料齊漲，整體菜單有6成品項調漲「最多貴40元」，平均漲幅約5%。（圖／記者蕭涵云攝）
官方回覆，「雖然疫情剛進入尾聲，但全球性通膨是結構性的問題，沒有大幅度的回穩，各項原物料都持續再調漲，包含各種肉製品、蛋類，尤其是乳製品、薯製品的成本調漲非常多，而我們的餐點又大量使用這些食材，這對我們食材成本的影響很大」。直指難以承受菜單主力4大原物料齊漲，只能盡量吸收、適度反映價格。

貳樓坦言，「整體菜單約有6成品項調漲，主要針對肉品及薯製品項目調漲為主，因為肉品在這2年的漲幅較大，而因應其他物料成本也都有上漲，早午餐、飯麵類餐點大多調漲10～40元不等，平均調漲幅度約5%左右」。

▲貳樓淡水站前店櫃檯已放上漲價公告。（圖／記者蕭涵云攝）
▲貳樓淡水站前店櫃檯已放上漲價公告。（圖／記者蕭涵云攝）
記者觀察，人氣餐點像是「貳樓費氏鮮蝦細扁麵」、「馬德里臘腸海鮮飯」都是自380元調漲成390元，「肉丸山丘飯」原本350元漲至360元，「陽光雙蛋海地未來堡」370元小漲10元變成380元，「台式熱炒鹹蛋苦瓜麵」從340元調漲為360元，「漢堡排+飯+黑胡椒醬=讚」則變貴30元來到390元。

事實上，貳樓餐點的份量充足，在不少民眾心目中，是屬於性價比優異的連鎖餐飲；而且點購店內的飲料及麵包，都還有無限續吃的服務，算是相當親民。

而漢堡王2024調整菜單，雖然一次漲價17項「最多貴20元」、平均漲幅約2%，但招牌小華堡竟大方「便宜35元」。漢來海港自助餐則是自3月1日起，全台7家分店吃到飽「最多貴100元」，調漲30～100元不等，漲幅約2.8～14.4%。

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