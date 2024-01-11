馮語婷懶人包／轟鳳梨雙面人爆紅　因「2字」鬧翻陳沂！身分遭疑

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馮語婷自稱是素人、網路工作者，曾公開生日是85年5月15日，「馮語婷」是本名，臉書粉專擁有4.5萬名追蹤者，自稱因「一路過來打鳳梨、郭鬼鬼、水鬼，還有澎湖89、其他社會89」，導致帳號多次被檢舉而停權，也因打鳳梨而聲名大噪。
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📌「馮語婷」和陳沂怎麼吵起來的？
而去年接連指控鳳梨多項醜聞爆紅，馮語婷因此結識陳沂，2人起初看似「站在同一陣線」，但去年7月底，馮語婷揭鳳梨對女伴不負責，用不雅「尿壺」2字稱當事女子，陳沂勸馮語婷不要牽扯別人，還以過來人經驗提醒她這是誹謗，鳳梨若提告成立機率很高。
但馮語婷不滿陳沂批評她趕盡殺絕，兩人就此分道揚鑣。馮語婷公開與陳沂對話截圖，強調她一開始是素人，被新聞報導後，是陳沂主動來接觸她，不是她主動去蹭陳沂的。陳沂曾發文回應，起初因馮語婷文筆幽默、製圖精準而幫她分享，但認為馮後期被流量沖昏頭。
不過，兩人糾葛沒因宣告決裂就終結，反而愈演愈烈。馮語婷隨後將爆料之箭射向陳沂，懷疑陳疑涉嫌詐欺或詐騙，導致公司帳戶被凍結。陳沂決定告馮語婷加重誹謗，還在臉書發文留言指出，「馮語婷究竟是不是女的都還是問號」。
然而，陳沂在去年11月採取行動提告馮語婷，到警局做筆錄時，「警察在我面前登入兩個資料庫，搜尋『馮語婷』，都找不到這個名字！」對照馮曾說「馮語婷是我本名，臉書資料跟身分證完全符合」，直轟證明馮在公然說謊，是個騙子。
📌馮語婷、鳳梨、陳沂吵架最新進度？
陳沂到警局「查無馮語婷」後，促成兩人結識的鳳梨，隨後也加入兩個女人戰爭。鳳梨近期到馮語婷臉書開罵，公開質疑馮是「愛滋夫妻檔」找來的打手。鳳梨10日晚間在IG直播時，更直接爆料，馮語婷的真實身分是男生，還公開跟帳號創辦人的通話錄音內容。
對於鳳梨的指控，馮語婷也在臉書上澄清反擊，表明自己是女生，也解釋跟鳳梨通電話的人真實身分，甚至邀請爆系女網紅「三哥」見面摸大腿，證明自己是一個女生。
陳沂今（11）也在臉書發文補刀，酸嗆：「馮語婷，喔，應該叫你高大哥！」提醒馮別以為攻擊她，鳳梨就會放過馮，「不只不會放過你，你背後的那些共犯和幫你假人設背書的幫兇，通通都會有事」，要馮好好為自己做過的是贖罪。