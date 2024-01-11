小孩狂燒39度誤以為「流感」！一症狀揪「腸病毒」　醫嘆無特效藥

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蘇軏醫師分享門診上案例，一歲的小安凌晨發燒到39.2度，早上前來就診，理學檢查發現喉嚨發炎，軀幹出現一顆一顆的丘疹和水泡，懷疑是腸病毒，兩天後回診，喉嚨除了發炎外，還出現許多潰瘍，皮疹從軀幹蔓延到四肢，確定為腸病毒「手足口病」。另外還有10歲的小柏，因發燒到39.3度，同學罹患流感而接受克流感的治療，但因為腳底出現紅疹，加上喉嚨疼痛，理學檢查發現軟顎及懸壅垂出現潰瘍，才診斷出原來是腸病毒。
📍9成重症以手足口病為初始表現
腸病毒主要經由呼吸道和腸胃道傳染，常造成的症狀有「疱疹性咽峽炎」或「手足口病」。疱疹性咽峽炎的特徵是突發性發燒及咽峽部出現水泡或潰瘍；手足口病的特徵是會發燒，口腔出現潰瘍，身體出現紅疹或水泡，疹子好發於手掌、腳掌等部位。腸病毒患者常因為口腔的潰瘍疼痛難耐而食慾大減，因此要特別注意是否有脫水的情況，此外，根據統計，有8到9成的重症患者都是以手足口病為初始表現。
📍五歲以下的幼兒是重症高危險族群
腸病毒之所有讓家長們害怕，蘇軏醫師指出，腸病毒可能產生腦炎、腦膜炎、急性肢體無力等併發症，嚴重的甚至會造成死亡，五歲以下的幼兒是腸病毒重症的高危險族群，一定要特別注意病情變化，如果出現重症前兆，如：嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐、心搏過速等，應儘速就醫。
📍醫：腸病毒無特效藥，接種疫苗降低重症率
治療方面，蘇軏提到，目前無特效藥，主要依症狀治療並留意重症前兆。預防部分，由於腸病毒傳染力很強且無法被酒精殺死，戴口罩、勤洗手，以及使用漂白水清消環境，養成良好的衛生習慣才能預防傳染，另外，也可以自費接種腸病毒疫苗，可以預防感染以及降低感染後出現重症的機率，主要針對腸病毒71型。醫師建議滿2個月~未滿6歲的兒童，如果有接種需求，可至醫療院所經評估後接種。