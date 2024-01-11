2024龍年居家布置！6款百元招財開運家飾推薦　年味、運勢都升級

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📌FÖSSTA龍形靠枕
設計靈感來自傳統的春節舞龍文化，藉此祈求富貴吉祥、團圓和諧，龍頭形狀可愛又好抱，背後還有口袋把手伸進去可以來場舞龍舞獅跟家人互動，為家裡帶來俏皮氣息。
📌FÖSSTA龍形椅墊
印有龍頭加上炯炯有神的雙眼更顯趣味可愛，新年聚會時適合放在餐椅、椅凳和長凳等不同座椅，不僅增加應景年味，更為家人朋友帶來溫暖舒適的享受。
📌FÖSSTA 龍造型門墊
在門口放上FÖSSTA舞龍門墊，以龍翩翩起舞的圖案與喜氣紅色，迎接每一位家人和客人，讓你一進門就感受滿滿年味。
此外，IKEA即起至1月31日止，卡友買家具家飾單筆滿5000元，即可獲得500元商品抵用券，最高可獲得3000元商品抵用券，數量有限送完為止。
🔴台隆手創
📌太陽能龍年招財貓
龍年居家、店家招財開運首選！日本進口的太陽能招財擺飾，吸收到光線就可以自動搖擺。充滿元氣的招財龍，不只會前後搖手，整個身體也會跟著左右搖擺，為你的2024年招來滿滿福氣。
📌Decole健康祈願達摩擺飾
日本雜貨知名品牌Decole出品的療癒公仔。以達摩為主題的祈福小物，擺出運動中的姿勢，祈願無病無災，能帶來健康幸福。
📌迎春造型石鹼（龍年吉祥）
日本製的龍年造型石鹼，龍麟紋路清晰，十分貴氣。趣味的造型香皂，不論是擺設上桌或是用來洗澡，都能為龍年添加更多色彩，更加吉祥順利。