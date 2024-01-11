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YG刪光Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa個人欄位！只剩下BLACKPINK介紹

▲BLACKPINK成員Jisoo（左起）、Jennie、Lisa、Rosé的個人介紹已消失在「YG娛樂」官網中。（圖／YG官網）
▲BLACKPINK成員Jisoo（左起）、Jennie、Lisa、Rosé的個人介紹已消失在「YG娛樂」官網中。（圖／YG官網）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓女天團BLACKPINK四位成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa去年12月跟「YG娛樂」簽訂團體合約，個人合約的部分自行打理，今（11）日網友發現「YG娛樂」悄悄把4位成員的個人介紹頁面刪除，僅保留團體的簡介。

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▲「YG娛樂」官網已沒有曾SOLO過的Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa特人介紹，僅剩下BLACKPINK的團體頁面。（圖／YG官網）
▲「YG娛樂」官網已沒有曾SOLO過的Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa個人介紹，僅剩下BLACKPINK的團體頁面。（圖／YG官網）
Jennie是團中首位宣布開公司的成員，她曾表示：「大家好，我是Jennie。今年是充滿成就感的一年，我非常感謝所得到的愛。我對於接下來的事情感到興奮，因為在2024年，我將和我自己創立的OA公司展然獨立旅程，請多多支持我與OA的新開始，以及BLACKPINK的喜愛，謝謝。」

第二位曝光隸屬公司的是Jisoo，她將加入哥哥創立的嬰兒健康食品品牌Biomom旗下子公司「Blissoo」，經紀約由親哥打理，「Blissoo」已正式公開徵聘職員，開缺職位包含YouTube拍攝剪輯、編輯、宣傳、製作人、會計、美編、採購等。

「YG娛樂」曾對4姝自立門戶表達支持：「YG不久前簽訂了BLACKPINK團體活動的延長合約，決定不另行簽訂個別活動的追加合約。本公司將盡全力支援BLACKPINK的活動，成員們個別活動的部分，我們也將以溫暖的心支持，謝謝。」近日，「YG娛樂」被發現調整公司官網，藝人類別已不見4位成員的個別欄位，僅剩BLACKPINK的團體介紹。

▲演員欄位也已沒有Jisoo、Jennie的個人介紹。（圖／YG官網）
▲演員欄位也已沒有Jisoo、Jennie的個人介紹。（圖／YG官網）
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