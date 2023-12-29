BLACKPINK各走各的路！4位成員可以賺更多　再也不用分錢給YG娛樂

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BLACKPINK成員雖然證實演藝事業各走各的路，但除了Jennie自立門戶，Jisoo、Rosé、Lisa的去向至今不明；Jennie在IG官宣表示：「大家好，我是Jennie。今年是充滿成就感的一年，我非常感謝所得到的愛。我對於接下來的事情感到興奮，因為在2024年，我將和我自己創立的OA公司展然獨立旅程，請多多支持我與OA的新開始，以及BLACKPINK的喜愛，謝謝。」
究竟「團體約」跟「個人約」有何不同？以成員的「個人代言」舉例，Jisoo目前是DIOR、Dyson、Alo Yoga的代言人及大使；Jennie手上握有香奈兒、Calvin Klein、HERA等大牌代言；Rosé則為YSL、Tiffany & Co.、雪花秀、RIMOWA；Lisa除了CELINE、寶格麗等知名精品，她在家鄉泰國也有數不清的廣告，走到哪都能見到Lisa的海報與廣告，但這些代言酬勞必須跟公司分帳；若是團體代言的adidas、OREO等，除了被公司抽成，其餘還得除以4；如今現在能自理工作接洽，直白一點就是「自己可以賺更多」，再也不用分錢給「YG娛樂」。
除了代言收入，成員的演藝工作也能「多元化」發展。BLACKPINK中，只有Jisoo跟Jennie拍過電視電影，Rosé、Lisa僅有出演MV、錄節目的經驗；未來除了唱歌跳舞，大家也能自行決定各領域的工作，例如：Lisa等BLACKPINK合約8月到期時，就突破自我挑戰法國瘋馬秀，雖然大眾反應兩極，但至少嘗試過自己有興趣的事，不留遺憾；加上Lisa曾到中國擔任選秀節目《青春有你》的導師，Rosé參戰《乘風破浪的姐姐5》的謠言，或許有望成真；粉絲也樂見看到偶像能做自己想做的事、看到大家的不同面向，不用再被公司的定位與塑造的形象綁死。
其實BLACKPINK離開舊東家的行為，在南韓演藝圈已見怪不怪，Super Junior（SJ）的東海、銀赫也在9月跟待了18年的「SM娛樂」說再見，自立門戶當自己的老闆；「SM娛樂」旗下EXO的成員都敬秀（D.O.）也不續約離開，但他們並未跟「SM娛樂」交惡，仍是SJ、EXO的一員，同樣也把團體活動交由「SM娛樂」處理，SM亦開明支持大家的決定，互相合作創造雙贏局面。
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