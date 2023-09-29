Lisa瘋馬秀18禁視覺好震撼！舞者露2點照流出 Jisoo、Rosé也現身
南韓女團BLACKPINK成員Lisa於28日起，一連3天登上巴黎「第一全裸歌舞秀」瘋馬秀（Crazy Horse）舞台表演，她首場演出的照片被韓媒外流，畫面中Lisa戴著假髮、穿著黑色內衣跟丁字褲，但沒多久該新聞慘被下架。今（29）日晚間，微博網友加碼公開Lisa更大尺度的照片，由於太過裸露，連同舞者都被打上厚厚的馬賽克；她的好姐妹Jisoo、Rosé現身後台的照片也隨之曝光。
記者陳雅蘭／綜合報導
Lisa於28日、29日、30日一連3天站上瘋馬秀舞台，她與瘋馬秀團隊總共會帶來5場演出，每張票價為250歐元（約8600元台幣），門票已全數完售。
Lisa的表演第一場為公開演出，第二天、三天為私人表演，場內嚴禁拍照錄影，仍有觀眾流出表演照片，Lisa戴著假髮，換上黑色內衣、丁字褲性感熱舞，她的舞群則上身全裸，高尺度畫面讓粉絲不敢相信，紛紛表示：「這就是所謂的藝術嗎？」
剛好Jisoo、Rosé都在巴黎出席YSL、Dior的活動，下班的2人也去瘋馬秀支持Lisa，合照也被西班牙歌手蘿莎莉雅曝光，蘿莎莉雅還加碼公開Lisa的表演會場，台下觀眾不僅能邊喝酒邊欣賞，更有服務生在旁服侍，觀影過程似乎相當愜意。
據悉，Lisa的緋聞男友、世界首富貝爾納阿爾諾（Bernard Arnault）的三兒子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）也在台下欣賞Lisa的18禁演出。