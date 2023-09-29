Lisa瘋馬秀造型長這樣！一度「脫到剩內衣褲」 表演流程曝光

Lisa瘋馬秀18禁視覺好震撼！舞者露2點照流出　Jisoo、Rosé也現身

▲BLACKPINK成員Jisoo（左二）、Rosé（右）也在巴黎，順道去欣賞Lisa（右二）的瘋馬秀表演。（圖／蘿莎莉雅IG）
▲BLACKPINK成員Jisoo（左二）、Rosé（右）也在巴黎，順道去欣賞Lisa（右二）的瘋馬秀表演。（圖／蘿莎莉雅IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓女團BLACKPINK成員Lisa於28日起，一連3天登上巴黎「第一全裸歌舞秀」瘋馬秀（Crazy Horse）舞台表演，她首場演出的照片被韓媒外流，畫面中Lisa戴著假髮、穿著黑色內衣跟丁字褲，但沒多久該新聞慘被下架。今（29）日晚間，微博網友加碼公開Lisa更大尺度的照片，由於太過裸露，連同舞者都被打上厚厚的馬賽克；她的好姐妹Jisoo、Rosé現身後台的照片也隨之曝光。

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▲▼韓媒曝光Lisa的瘋馬秀表演照片，新聞立即下架（上）；但更多大尺度的照片已在微博傳開。（圖／TV리포트、油醬醬真的妙微博、野生蚱姐微博）
▲▼韓媒曝光Lisa的瘋馬秀表演照片，新聞立即被下架（上）；但更多大尺度的照片已在微博傳開。（圖／TV리포트、油醬醬真的妙微博、野生蚱姐微博）
▲▼韓媒曝光Lisa的瘋馬秀表演照片，新聞立即下架（上）；但更多大尺度的照片已在微博傳開。（圖／TV리포트、油醬醬真的妙微博、野生蚱姐微博）
 
▲▼韓媒曝光Lisa的瘋馬秀表演照片，新聞立即下架（上）；但更多大尺度的照片已在微博傳開。（圖／TV리포트、油醬醬真的妙微博、野生蚱姐微博）
 
Lisa於28日、29日、30日一連3天站上瘋馬秀舞台，她與瘋馬秀團隊總共會帶來5場演出，每張票價為250歐元（約8600元台幣），門票已全數完售。

Lisa的表演第一場為公開演出，第二天、三天為私人表演，場內嚴禁拍照錄影，仍有觀眾流出表演照片，Lisa戴著假髮，換上黑色內衣、丁字褲性感熱舞，她的舞群則上身全裸，高尺度畫面讓粉絲不敢相信，紛紛表示：「這就是所謂的藝術嗎？」

剛好Jisoo、Rosé都在巴黎出席YSL、Dior的活動，下班的2人也去瘋馬秀支持Lisa，合照也被西班牙歌手蘿莎莉雅曝光，蘿莎莉雅還加碼公開Lisa的表演會場，台下觀眾不僅能邊喝酒邊欣賞，更有服務生在旁服侍，觀影過程似乎相當愜意。

據悉，Lisa的緋聞男友、世界首富貝爾納阿爾諾（Bernard Arnault）的三兒子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）也在台下欣賞Lisa的18禁演出。

▲蘿莎莉雅公開Lisa的瘋馬秀舞台。（圖／蘿莎莉雅IG）
▲蘿莎莉雅公開Lisa的瘋馬秀舞台。（圖／蘿莎莉雅IG）
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