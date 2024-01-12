260億票房名導賈玲激瘦50公斤！為拍片狠操 殺青先嗑30塊巧克力
以說相聲、小品出身的中國41歲諧星賈玲，2021年轉型為電影導演，處女作《你好，李煥英》在大陸衝出53億元人民幣票房，全球票房8.21億美元（約260億元台幣），晉升全球票房最高女導演，她農曆春節推出新作《熱辣滾燙》，透露為電影扮演拳擊選手積極瘦身，總共甩肉100斤（約50公斤），為了給觀眾神祕感，原本身形圓潤的她已經1年多沒有露臉，讓網友充滿好奇。
記者江芷稜／綜合報導
其實，賈玲畢業於中央戲劇學院，最瘦時期不到50公斤，但她身形纖細時演藝事業不見起色，反倒是體型變胖後，增加了不少喜感，和宋仲基、言承旭在節目上合體詮釋愛情橋段，讓全場哄堂大笑，人氣越來越高，她穩健的主持功力也獲得粉絲喜愛，不過為了新電影，她已經1年沒發布動態，甚少出席公開活動。
賈玲昨（11）日發文坦承，這1年裡都在拍攝電影《熱辣滾燙》，總共開機了5次，為了完美詮釋拳擊手的角色，呈現角色心境改變前後的對比，她積極瘦身50公斤，在殺青那天晚上終於放鬆，「我一個人坐在床邊，吃了五包巧克力，一共30塊……現在回想起來感覺自己特別帥，像一個疲憊的勇士拿著自己的戰利品」。
過去身形互胖互瘦起伏不定，賈玲這1年來相當神祕，幾乎沒有露臉，甚至連瘦身照都被懷疑是AI後製，她忍不住說：「這一年真的好餓好累，像過了一輩子。如果路演的時候見到我，有機會能不能上台抱抱我，我真的好想你們！」貼文一出，火速登上微博熱搜，連藝人袁弘也不敢置信，表示佩服她的毅力，大批粉絲湧入留言區，稱讚她為電影付出很多心力，「看到賈玲瘦這麼多我也有毅力了」，紛紛表示一定去看電影支持。
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