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朴敏英被D社追著攻擊！收下詐欺犯富豪「2.5億金援」證據被公開

▲朴敏英私事被《Dispatch》（D社）緊咬不放。（圖／翻攝tvN和我老公結婚吧官網）
▲朴敏英私事被《Dispatch》（D社）緊咬不放。（圖／翻攝tvN和我老公結婚吧官網）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓星朴敏英近期因為主演新戲《和我老公結婚吧》聲名大噪，2022年她跟詐欺犯富豪男友姜宗賢交往的私事再浮上檯面，更傳出她收過對方2.5億韓元（約台幣640萬元）生活費，朴敏英對此否認金援，並跟姜宗賢分手，但《Dispatch》（D社）針對此事緊咬不放，公開朴敏英收下2.5億金援的證據，朴敏英發文表示：「受夠這一切！」

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▲D社公開朴敏英收下2.5億韓元的證據。（圖／翻攝D社FB）
▲D社公開朴敏英收下2.5億韓元的證據。（圖／翻攝D社FB）
朴敏英跟姜宗賢交往的事於2022年9月被媒體曝光，彼此還已見過父母，朴敏英2021年還為此離開老東家，簽給與姜宗賢有關係的「HOOK娛樂」，朴敏英的姊姊與他們亦是事業上的夥伴。但姜宗賢其實是詐欺犯，他曾在2013年至2015年犯下炒股、不正當交易、設空頭公司賺資金等前科，最後被判有期徒刑2年半、緩刑3年、80小時社會公益服務。

姜宗賢外傳是富豪，花錢不手軟，生日會砸1億開酒，朴敏英跟他交往時，收過男友送的車與金援；但在姜宗賢不良前科曝光後，朴敏英火速分手，澄清「沒有接受金援」，朴敏英的姊姊也與對方劃清界線，辭去原本的公司職務。

▲朴敏英出席《和我老公結婚吧》記者會，承認去年因私事身心俱疲。（圖／tvN drama YouTube）
▲朴敏英出席《和我老公結婚吧》記者會，承認2023年因為私事身心俱疲。（圖／tvN drama YouTube）
朴敏英因為此事沉寂1年多，今年以主演的電視劇《和我老公結婚吧》復出，她也在記者會上大方回應與前男友的事，坦言每天都在後悔，為此身心俱疲去看精神科，現在狀態恢復，保證會專注拍戲、推出優質作品，「以後再也不會出現任何不光彩的事了，希望大家未來能多多關注演員朴敏英的表現」。

原以為事件平息，豈料D社對於朴敏英曾表示「沒有接受過金援」的回應窮追不放，PO出資料證實朴敏英曾拿過姜宗賢給予的2.5億元，姜宗賢先是透過子公司帳戶、子公司理事去貸款，最後理事再以貸款名義匯入新韓銀行，再轉帳至朴敏英友利銀行的戶頭，這筆錢就是姜宗賢給朴敏英的生活費。

姜宗賢因為貪汙、挪用公司資金，還把部分金錢用在朴敏英身上，導致朴敏英被大眾指責；D社為了查明真相，詢問姜宗賢回應，等了10個月未果，朴敏英也對此推遲3週不予回應，最後一次詢問為12月26日，D依舊沒得到答案，今才公布轉帳細節。

朴敏英因為被D社報導，終於透過公司出面回應，朴敏英否認參與姜宗賢非法獲利的所有事，過去1年的報導、謠言全都是誤會，但朴敏英選擇概括承受，對各方不慎重的行為感到後悔與抱歉，會透過作品做好演員本分，「希望不要再以毫無根據的質疑，損害朴敏英的名譽」，但聲明中依舊對此事表態或否認。

朴敏英事後也在IG發文，表示受夠這一切，「別擔心，相信真心一定會相通的話，現在我有了守護咖啡豆（粉絲名）堅強的心，不用擔心」。

▲朴敏英發文表示受夠這一切，也要粉絲不必擔心。（圖／朴敏英IG）
▲朴敏英發文表示受夠這一切，也要粉絲不必擔心。（圖／朴敏英IG）
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