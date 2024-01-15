朴敏英被D社追著攻擊！收下詐欺犯富豪「2.5億金援」證據被公開

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姜宗賢外傳是富豪，花錢不手軟，生日會砸1億開酒，朴敏英跟他交往時，收過男友送的車與金援；但在姜宗賢不良前科曝光後，朴敏英火速分手，澄清「沒有接受金援」，朴敏英的姊姊也與對方劃清界線，辭去原本的公司職務。
朴敏英因為此事沉寂1年多，今年以主演的電視劇《和我老公結婚吧》復出，她也在記者會上大方回應與前男友的事，坦言每天都在後悔，為此身心俱疲去看精神科，現在狀態恢復，保證會專注拍戲、推出優質作品，「以後再也不會出現任何不光彩的事了，希望大家未來能多多關注演員朴敏英的表現」。
原以為事件平息，豈料D社對於朴敏英曾表示「沒有接受過金援」的回應窮追不放，PO出資料證實朴敏英曾拿過姜宗賢給予的2.5億元，姜宗賢先是透過子公司帳戶、子公司理事去貸款，最後理事再以貸款名義匯入新韓銀行，再轉帳至朴敏英友利銀行的戶頭，這筆錢就是姜宗賢給朴敏英的生活費。
姜宗賢因為貪汙、挪用公司資金，還把部分金錢用在朴敏英身上，導致朴敏英被大眾指責；D社為了查明真相，詢問姜宗賢回應，等了10個月未果，朴敏英也對此推遲3週不予回應，最後一次詢問為12月26日，D依舊沒得到答案，今才公布轉帳細節。
朴敏英因為被D社報導，終於透過公司出面回應，朴敏英否認參與姜宗賢非法獲利的所有事，過去1年的報導、謠言全都是誤會，但朴敏英選擇概括承受，對各方不慎重的行為感到後悔與抱歉，會透過作品做好演員本分，「希望不要再以毫無根據的質疑，損害朴敏英的名譽」，但聲明中依舊對此事表態或否認。
朴敏英事後也在IG發文，表示受夠這一切，「別擔心，相信真心一定會相通的話，現在我有了守護咖啡豆（粉絲名）堅強的心，不用擔心」。
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