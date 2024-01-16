獨／壽司郎「松葉蟹半價」40元！螃蟹祭爆賣 「2款」將提前完售
《NOWnews今日新聞》搶先曝光的台灣壽司郎40週年「感蟹祭」活動，爆賣5天業績驚人！超狂「水煮松葉蟹砍半價」40元帶動買氣，9款螃蟹大軍裡已有「2款將提前完售」！隱賣王「濃厚蟹肉味噌拉麵」及「奶油螃蟹可樂餅」預計提前一週被搶光，還沒出動的螃蟹控們可要把握時間衝一波。加碼分享人氣隱藏吃法。
記者蕭涵云/綜合報導
壽司郎邁入2024年歡慶40週年大請客！不只首度開吃「4款必吃壽司＋烏龍麵」170元下午茶優惠，1月10日再推出大感蟹祭，一次祭出9款螃蟹大軍，爽吃「水煮松葉蟹殺5折」只要40元，引起關注！平時最多老饕點名回歸的「辣醬軟殼蟹」、「螃蟹奶油可樂餅」也是必吃名單。
業者透露，「睽違一年的壽司郎螃蟹祭開跑，挾帶著《間諜家家酒》集點活動的話題熱度，整體銷售量超過預期」。其中，「水煮松葉蟹」及「螃蟹奶油可樂餅」的銷量超過預期的 8%，「濃厚蟹肉味噌拉麵」更是展現高人氣、銷量超過預期的 38%，預計將提前1週完售」。
加碼分享在社群上掀起討論度的「濃厚蟹肉味噌拉麵」隱藏吃法，把蟹腳、蟹肉、蟹膏及拉麵都吃完後，將「水煮松葉蟹」連同醋飯一起加入剩下的味噌湯中，與濃郁湯汁一起拌勻，竟有在吃蟹肉雜炊的感覺，還可以依照個人喜好可加入哇沙米芥末提味。
而《間諜家家酒》也有最新好康，即日起至全台壽司郎店內用餐，到店即贈《SPY x FAMILY CODE: White》電影優待券。早場優待券全台總計60000張，數量有限送完為止。即日起至1月31日完成指定任務，還可抽獎FB及IG雙平台限定安妮亞、洛伊德等角色黏土人正版週邊。
另外，はま寿司（HAMASUSHI）也期間限定開跑「蟹・鮭魚祭」，豪華登場各款松葉蟹壽司，及來自挪威與日本靜岡、岩手縣的特選鱒鮭三種，划算40元起的價格，讓饕客一次大飽口福。