7-11福袋「299元變99元」！內行買法賺爆不藏了　購買管道大公開

獨／壽司郎「松葉蟹半價」40元！螃蟹祭爆賣　「2款」將提前完售

▲台灣壽司郎40週年「感蟹祭」，爆賣5天業績驚人！超狂「水煮松葉蟹砍半價」40元帶動買氣，「濃厚蟹肉味噌拉麵」及「奶油螃蟹可樂餅」2款將提前一週完售，加碼分享隱藏吃法。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣壽司郎40週年「感蟹祭」，爆賣5天業績驚人！超狂「水煮松葉蟹砍半價」40元帶動買氣，「濃厚蟹肉味噌拉麵」及「奶油螃蟹可樂餅」2款將提前一週完售，加碼分享隱藏吃法。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

《NOWnews今日新聞》搶先曝光的台灣壽司郎40週年「感蟹祭」活動，爆賣5天業績驚人！超狂「水煮松葉蟹砍半價」40元帶動買氣，9款螃蟹大軍裡已有「2款將提前完售」！隱賣王「濃厚蟹肉味噌拉麵」及「奶油螃蟹可樂餅」預計提前一週被搶光，還沒出動的螃蟹控們可要把握時間衝一波。加碼分享人氣隱藏吃法。

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壽司郎邁入2024年歡慶40週年大請客！不只首度開吃「4款必吃壽司＋烏龍麵」170元下午茶優惠，1月10日再推出大感蟹祭，一次祭出9款螃蟹大軍，爽吃「水煮松葉蟹殺5折」只要40元，引起關注！平時最多老饕點名回歸的「辣醬軟殼蟹」、「螃蟹奶油可樂餅」也是必吃名單。

▲「水煮松葉蟹」砍半價只要40元（原價80元），是不少人鎖定的必吃目標。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「水煮松葉蟹」砍半價只要40元（原價80元），是不少人鎖定的必吃目標。（圖／記者蕭涵云攝）
業者透露，「睽違一年的壽司郎螃蟹祭開跑，挾帶著《間諜家家酒》集點活動的話題熱度，整體銷售量超過預期」。其中，「水煮松葉蟹」及「螃蟹奶油可樂餅」的銷量超過預期的 8%，「濃厚蟹肉味噌拉麵」更是展現高人氣、銷量超過預期的 38%，預計將提前1週完售」。

▲左起：「大生松葉蟹&蟹膏蟹肉」120元、「水煮松葉蟹」半價40元（原價80元）「螃蟹奶油可樂餅」60元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：「大生松葉蟹&蟹膏蟹肉」120元、「水煮松葉蟹」半價40元（原價80元）「螃蟹奶油可樂餅」60元。（圖／記者蕭涵云攝）
加碼分享在社群上掀起討論度的「濃厚蟹肉味噌拉麵」隱藏吃法，把蟹腳、蟹肉、蟹膏及拉麵都吃完後，將「水煮松葉蟹」連同醋飯一起加入剩下的味噌湯中，與濃郁湯汁一起拌勻，竟有在吃蟹肉雜炊的感覺，還可以依照個人喜好可加入哇沙米芥末提味。

▲「濃厚蟹肉味噌拉麵」140元，記得上桌不要等太久，湯汁容易被麵吸乾喔。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「濃厚蟹肉味噌拉麵」140元，記得上桌趁熱趕快吃，不然湯汁容易被麵吸乾喔。（圖／記者蕭涵云攝）
▲把濃厚蟹肉味噌拉麵變成「蟹肉雜炊」，一蟹兩吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲把濃厚蟹肉味噌拉麵變成「蟹肉雜炊」，一蟹兩吃。（圖／記者蕭涵云攝）
而《間諜家家酒》也有最新好康，即日起至全台壽司郎店內用餐，到店即贈《SPY x FAMILY CODE: White》電影優待券。早場優待券全台總計60000張，數量有限送完為止。即日起至1月31日完成指定任務，還可抽獎FB及IG雙平台限定安妮亞、洛伊德等角色黏土人正版週邊。

▲壽司郎加碼贈送《間諜家家酒》電影優待券、安妮亞等角色黏土人正版週邊。（圖／翻攝自台灣壽司郎FB）
▲壽司郎加碼贈送《間諜家家酒》電影優待券、安妮亞等角色黏土人正版週邊。（圖／翻攝自台灣壽司郎FB）
另外，はま寿司（HAMASUSHI）也期間限定開跑「蟹・鮭魚祭」，豪華登場各款松葉蟹壽司，及來自挪威與日本靜岡、岩手縣的特選鱒鮭三種，划算40元起的價格，讓饕客一次大飽口福。

▲はま寿司（HAMASUSHI）也有期間限定「蟹・鮭魚祭」，開吃澎湃螃蟹和鮭魚。（圖／翻攝自Hamasushi Taiwan はま寿司 台湾FB）
▲はま寿司（HAMASUSHI）也有期間限定「蟹・鮭魚祭」，開吃澎湃螃蟹和鮭魚。（圖／翻攝自Hamasushi Taiwan はま寿司 台湾FB）

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