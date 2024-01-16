過去一年辛苦了！2024繼續加油 親友間打氣靠「這」一物暖心
2023年完美落幕，喜迎2024年到來，不少人在回首過去、展望未來的時刻都會看看自己這一年的努力，不僅感念著自己的努力，也感激著身邊好友間的支持鼓勵，也期許在新的一年，能夠勇敢嘗試、努力前行。
生活中心/綜合報導
尤其漸漸轉涼的冬季到來，在這個最需要溫暖的季節，家人的鼓勵與陪伴絕對是最重要的，每天出門上學前，媽媽暖心的遞上溫熱的瑞穗鮮乳，不僅是開啟一天最溫柔的方式，搭配鮮乳中含有蛋白質及鈣質，提供必要的營養，也提醒著在成長過程中，無論風雨總有人陪伴著前行。
在現代繁忙的生活中，不只是上學需要補充活力，在外認真打拚的上班族，也很需要加油應援！辛苦的工作總讓人感到心累，常常覺得上班容易沒活力。被專案搞得焦頭爛額時，同事暖心送上的瑞穗鮮乳，成為支撐你繼續努力下去的心靈慰藉，不僅能拉近彼此距離，更是彼此間的營養應援。有種在打拚過程中，有人一起砥礪前行的歸屬感。在迎接2024年新的挑戰、新的目標，也在這份歸屬感中，更加有力量的往前走！
冷峻的天氣，讓人要從溫暖的被窩中爬起來都相當困難，這時候一頓香氣滿滿的早餐，就是鼓舞人心最大的力量，簡單的煎蛋，搭配著瑞穗鮮乳，帶給家人最真摯的關愛，為生命的成長灌溉充足的營養。瑞穗鮮乳從牧場到餐桌，經過超越政府標準的1039項嚴格檢驗，A級乳源新鮮直送，不僅品質穩定，更是連續7年獲得國際雙料金獎肯定。從生乳到鮮乳，嚴謹的製程堅守最好品質的鮮乳，在每一個成長的階段中暖心相伴。喜迎新的一年、嶄新的未來，一路走來都少不了家人、朋友的陪伴，跟著瑞穗鮮乳的腳步一同成長，為自己也為家人、朋友打氣，讓你在繁忙時也可以快速方便的補充營養，帶來滿滿的支持與鼓勵。