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破解威力彩！前Google工程師花9600「實測必中包牌法」　結果驚人

▲前Google工程師Roger將「威力彩必中包牌法」，改良為「最大保底選號法」，並和親友一起集資9600元來實測。（示意圖／NOWnews資料照）
▲前Google工程師Roger將「威力彩必中包牌法」，改良為「最大保底選號法」，並和親友一起集資9600元來實測。（示意圖／NOWnews資料照）

記者賴禹妡／綜合報導

新春將至，許多人喜歡在過年期間購買大樂透、威力彩等彩券，試試手氣如何。前Google工程師Roger就發明出「威力彩必中包牌法」，只要購買28注就保證能中獎，他接著又改良為「最大保底選號法」，並和親友一起集資9600元來實測，最終實測結果曝光，讓他也驚喊：「我們的運氣已經接近PR98！」 

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Roger曾在YouTube影片「前Google工程師找到威力彩必中包牌法！這樣選號不管怎麼開獎都100%能中獎」中，向觀眾報告對威力彩的研究成果，他發明出「威力彩必中包牌法」，也就是「4個第2區數字各買3注，覆蓋18個第一區號碼，另外4個第二區數字各買4注，覆蓋剩下20個號碼」，只要購買28注就保證能中獎，至少肯定會中普獎及玖獎。 

Roger在過年時，和親友一同集資，總共集資到9600元，來實測「威力彩必中包牌法」。但他又改良做法，原本只打算投注28注，若花雙倍的錢買56注，保底比例不但是原先做法的3倍，還可以增加中頭獎的機會，他稱之為「最大保底選號法」。 

▲今（12）日晚間威力彩第112000082期開獎，頭獎金額上看2.8億元，不過根據台彩公司所公布的資料顯示，本期頭獎、貳獎皆未有得主出現。（圖／記者徐銘穗攝）
▲Roger在過年時，和親友一同集資，總共集資到9600元，來實測「威力彩必中包牌法」。（示意圖／記者徐銘穗攝）
Roger表示，「最大保底選號法」就是用每一個第二區號碼，分別買7組號碼，把第一區38個號碼都買到，這樣就一定能中6個普獎或更好的獎項，等同於至少能中獎600元以上。而他這次集資到9600元，可以買96注，也就是第一區數字能買到將近兩輪。 

Roger用「最大保底選號法」一共購買16張威力彩彩券，最終他公布開獎結果，他總共中了5個普獎（獎金500元）、3個玖獎（獎金300元）、2個捌獎（獎金400元）以及1個伍獎（獎金4000元），總共贏回獎金5200元。 

雖然最後沒能將投注成本贏回來，但Roger寫程式計算，發現買96注有很大的機率，只能贏回1000元到2000元而已，想贏回5200元以上，發生機率僅2.3％，因此他的運氣已經接近PR98，讓他忍不住直言：「可見威力彩真的是一個很難贏錢的遊戲。」 

▲威力彩「電腦選號」很難中獎？網曝「 1 關鍵」。（示意圖／NOWnews資料照）
▲Roger用「最大保底選號法」一共購買16張威力彩彩券，最終他公布開獎結果，總共贏回獎金5200元。（示意圖／NOWnews資料照）
Roger也補充，無論是用多複雜的選號方法，買彩券的期望值多數情況下仍然是負的，也就是長期來說肯定虧錢，不買彩券通常才是期望值最高的選項，「做這支影片的初衷單純是把我採用的方法，和實際購買後慘賠的結果分享出來而已，沒有要慫恿大家去買彩券的意思」。 


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