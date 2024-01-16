獨家直擊／aespa唱尾牙聽不懂中文！寧寧「暖心禮讓舉動」曝光
▲aespa成員Karina、Giselle、Ningning（寧寧）、Winter出席「明基佳世達集團尾牙」。（圖／讀者提供）
記者
陳雅蘭／台北報導
2024-01-16 22:11:44
南韓「SM娛樂」旗下女團aespa由日本、南韓、中國等3國的Ningning（寧寧）、Winter、Karina、Giselle組成，她們今（16日）晚間
，總計帶來《Drama》、《Trick or Trick》、《Hold On Tight》、《Spicy》、《Next Level》5首歌，最終於8點20分離場，露臉總長23分鐘。母語中文的Ningning場間應答如流，甚至貼心等翻譯老師把話給成員翻譯完，她才主動回答，暖心體貼。 7點57分現身「明基佳世達集團尾牙」舞台
VIDEO 「明基佳世達集團尾牙」找來吳宗憲的女兒吳姍儒（Sandy）主持，她訪問aespa來到台灣有沒有想吃的美食，Winter表示「成員都很愛吃」想去逛夜市，吳姍儒認為依照4人火紅的程度「逛夜市有難度」，一番話逗樂聽得懂中文的寧寧，低頭默默竊笑。 ▲Ningning（左3）先讓翻譯老師翻成韓文給成員，自己再率先以中文回答問題。（圖／讀者提供）
吳姍儒接著詢問aespa今年的願望，寧寧聽完題目準備回答，但想到成員聽不懂中文，放下麥克風先示意翻譯老師翻成韓文，她才接著以中文回答而非韓文，以此拉近跟台灣民眾的距離；吳姍儒也做足功課，提問不止針對團體，而是一一點名回答，盡量讓成員都有說到話的機會。
今晚的尾牙總計7000多人參與，其中包含「真集團員工」aka真aespa的MY（粉絲），該員工似乎因為太緊張忘記戴上識別手環，擠到第一排時差點被保全請出場，虛驚一場。
她們也特別帶來中文吉祥話，寧寧先表示：「祝大家龍年身體健康！」Karina說了「龍年行大運」，Winter則是「金龍報喜」，Giselle等大家說完後，緊張地嘆了一口氣後表示：「好運龍年！」講完後，aespa先是跟全場7000人大合照，隨後帶來、《Hold On Tight》、《Spicy》，並以夯曲《Next Level》結束今晚商演。
▲aespa露臉「明基佳世達集團尾牙」23分鐘。（圖／讀者提供） 更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「 NOW娛樂 」粉絲專頁
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