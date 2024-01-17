獨家直擊／aespa寧寧中文撐場尾牙！吳姍儒主持怕爆：請注意安全

親見aespa本尊太衝擊！佳世達員工震驚：本人跟電視有差異

▲疑似佳世達員工、PTT鄉民分享親睹aespa本人的心得。（圖／翻攝自aespa臉書）
▲疑似佳世達員工、PTT鄉民分享親睹aespa本人的心得。（圖／翻攝自aespa臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

南韓SM娛樂旗下女團aespa昨（16）日首度來台開唱，不過是在明基佳世達集團的尾牙商演，其他粉絲無緣得見，成員Karina、Giselle、Winter、Ningning（寧寧）現場唱跳5首金曲，與7000多名員工同歡，會後有疑似佳世達員工在PTT發文：「欸不是！本人跟電視真的有差，也太正了吧！」

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▲吳宗憲女兒吳姍儒（Sandy）主持「明基佳世達集團尾牙」，並與aespa成員Karina（左2起）、Giselle、Ningning（寧寧）、Winter互動。（圖／讀者提供）
▲aespa Karina（左二起）、Giselle、Ningning（寧寧）、Winter參加明基佳世達集團尾牙，與主持人吳姍儒（Sandy）及公司高層互動。（圖／讀者提供）
一名鄉民今凌晨在PTT八卦版發文，指aespa來台灣唱尾牙，激動地說：「欸不是！本人跟電視真的有差，也太正了吧！皮膚有夠白有夠瘦的，講話又嗲嗲的！」稱台灣的啦啦隊根本不能比，本來只愛Winter，現在也成為另外3人的粉絲。

▲原PO分享見過aespa本人的感想。（圖／翻攝自PTT）
▲原PO分享見過aespa本人的感想。（圖／翻攝自PTT）
貼文一發布，引起網友熱烈討論，「韓國連啦啦隊來台灣都直接打趴台灣藝人」、「水管有人放影片了啊」、「真人AI，真D漂亮」、「每日告白金冬天」、「寧寧有讓我嚇到，真的變好正」、「Winter我婆」、「寧寧是中國人，語言構通沒問題，可以去把她了」、「Karina超讚」、「這團是真的有實力啦！不用懷疑」！

▲aespa出席「明基佳世達集團尾牙」。（圖／讀者提供）
▲aespa出席「明基佳世達集團尾牙」。（圖／讀者提供）
aespa昨晚7點57分登台，開場帶來〈Drama〉、〈Trick or Trick〉等歌，隨後跟全場打招呼、講吉祥話拜早年，以及公開2024年新年新希望，大陸籍寧寧以中文代表團員和主持人、粉絲互動，最後以〈Hold On Tight〉、〈Spicy〉、〈Next Level〉結束本次演出，全程露臉約23分鐘。

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