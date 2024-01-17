UBA賽事精華／強者恆強！政大、世新、健行同日取勝　戰況白熱化

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一度領先近20分的政大，在第四節遇到亂流，遭虎科拉出30：21強勢尾盤，含外援希圖獨占13分，兩度追成1分差，衛冕軍回敬一次王凱裕、游艾喆、宋昕澔3人小組合作，後者漂亮底線切入，最後25.4秒他再4罰4中，外援莫巴耶添2分，驚濤駭浪中88：84小贏，開季9連勝，持續唯一不敗，也是107學年起重返一級、6季來的第101勝。
🏀健行大勝南應科大
健行延續15日1分小贏、中斷虎尾科大開季7連勝的氣勢，105：68輕取南應科大，累計7勝2敗，大二射手潘偉傑三分球9投中5、UBA兩年來最高，進帳平自己紀錄的17分，「雙槍」劉丞勳17分、蔡宸綱16分，外援哈特威克21分9籃板，南應2勝7敗，洪瑋澤22分、林子雋16分，兵品緯、許詠森各10分。
🏀世新大學痛擊高師大
世新98：61擊敗高師大，累計6勝3敗，張俊生16分、陳將双9分8籃板10 助攻4抄截，大一菜鳥曾睦軒15分10分首度「雙十」，李盛新11分、外援西睿10分，高師5勝4敗，蔣岱佑三分球6中3得19分，魏莨哲16分、江品諺12分。
🏀輔大喜迎第五勝
輔大88：59勝中信學院，累計5勝4敗，外援凱德爾28分14籃板，威爾森11分12籃板，兩人都「雙十」，張傑程三分球8中3拿15分，莊博元11分，中信2勝7敗，高晨峻10分。
🏀台體賞文化第八敗
臺體75：44勝文化，累計6勝3敗，羅楷翔12分、郭俊言11分，王禹承及張志豪各10分，文化1勝8敗，得分都個位數。