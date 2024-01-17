愛莉莎莎泰國買房不妙了！中國爆「血淚退坑潮」　陸投資客慘況曝

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直到2020年新冠疫情爆發，中國這波海外購房爆買現象才喊停，封城後人和錢出不去，泰國經濟也遭重創，建商資金斷鏈出現爛尾樓，代租代管業者攜款跑路等，讓中國買家鞭長莫及，直到2022年解封後，買家出國面對，慘況才一一浮現。
去年10月來台灣遊玩的中國籍網紅Sean，長期住在泰國清邁，他在擁有45萬訂閱的「Sean的世界TV」YouTube頻道上曾揭露，友人花了260萬泰銖（約新台幣230萬元）買清邁別墅，裝潢和改建再多花100萬泰銖（約新台幣88萬元），打算生孩子長住。
但Sean說，友人一年後發現水土不服，加上工作難找只好回中國，房子斷斷續續租給幾組房客，四年後打算賣掉才發現屋頂牆壁漏水壁癌、雜草叢生等賣不掉，花了大筆錢打掃和維修，最後只能賣230萬泰銖（約新台幣203萬元）。
小紅書上「Luke的行走日記」也提到，他朋友2019年花38萬人民幣（約新台幣164萬元），在曼谷離市中心22公里、買了間約7坪的房子，後來碰到疫情出不了國，直到2023年4月才看到房子，他想賣掉，但房價只剩28萬元人民幣（約新台幣123萬元），光房價就賠了41萬元，且損失還不計稅費和裝潢維修費。