31歲夫妻貸新青安40年！買內壢1500萬預售屋　被酸：繳完都70歲了

愛莉莎莎泰國買房不妙了！中國爆「血淚退坑潮」　陸投資客慘況曝

▲網紅愛莉莎莎本月初宣布在泰國曼谷買預售屋避險引發討論，但在中國社交平台小紅書上卻湧現大量泰國買房退坑血淚影片。（圖／翻攝自Instagram）
▲網紅愛莉莎莎本月初宣布在泰國曼谷買預售屋避險引發討論，但在中國社交平台小紅書上卻湧現大量泰國買房退坑血淚影片。（圖／翻攝自Instagram）

記者徐銘穗/綜合報導

31歲的百萬YouTuber、網紅愛莉莎莎本月初宣布在泰國曼谷的Icon Siam（綜合商城「暹羅天地」），買房價只有台灣1/5的預售屋避險，掀起一波泰國置產討論，但在中國社交平台「小紅書」上，卻湧現大量泰國買房退坑血淚影片，「泰國房產值得買嗎？一年沒住費用驚人」，中國投資客慘況曝光。

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小紅書上泰國房產退坑的中國買家，起初也是被「泰國房產好便宜」吸引而入坑，購屋期間多在2016年到2018年間，鎖定越南、泰國和馬來西亞等低門檻房產，還有海外購房應用程式「有路」（Uoolu），2017年時，八成活躍用戶為20至39歲間的年輕人，不用去現場，手機就能炒房。

直到2020年新冠疫情爆發，中國這波海外購房爆買現象才喊停，封城後人和錢出不去，泰國經濟也遭重創，建商資金斷鏈出現爛尾樓，代租代管業者攜款跑路等，讓中國買家鞭長莫及，直到2022年解封後，買家出國面對，慘況才一一浮現。

▲泰國的出口業仍疲軟，今年第三季GDP持續放緩，年增率僅1.5%。圖為泰國曼谷城市景觀。（圖／報系資料照）
▲泰國房地產值得投資嗎，近期有不少中國投資客血淚史在小紅書上公開。（圖／NOWnews資料照）
去年10月來台灣遊玩的中國籍網紅Sean，長期住在泰國清邁，他在擁有45萬訂閱的「Sean的世界TV」YouTube頻道上曾揭露，友人花了260萬泰銖（約新台幣230萬元）買清邁別墅，裝潢和改建再多花100萬泰銖（約新台幣88萬元），打算生孩子長住。

但Sean說，友人一年後發現水土不服，加上工作難找只好回中國，房子斷斷續續租給幾組房客，四年後打算賣掉才發現屋頂牆壁漏水壁癌、雜草叢生等賣不掉，花了大筆錢打掃和維修，最後只能賣230萬泰銖（約新台幣203萬元）。

小紅書上「Luke的行走日記」也提到，他朋友2019年花38萬人民幣（約新台幣164萬元），在曼谷離市中心22公里、買了間約7坪的房子，後來碰到疫情出不了國，直到2023年4月才看到房子，他想賣掉，但房價只剩28萬元人民幣（約新台幣123萬元），光房價就賠了41萬元，且損失還不計稅費和裝潢維修費。

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