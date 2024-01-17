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IKEA調查／北部愛垂直收納　高雄人爆買1商品！可疊8.5座101大樓

▲IKEA經典熱銷的SKÅDIS收納壁板，北部地區購買的總量是中南部地區的近3倍，不少人選擇加裝在玄關、臥室或書房。（圖／IKEA提供）
▲IKEA經典熱銷的SKÅDIS收納壁板，北部地區購買的總量是中南部地區的近3倍，不少人選擇加裝在玄關、臥室或書房。（圖／IKEA提供）

記者徐銘穗/綜合報導

又到了忙著除舊布新的時節，IKEA盤點各地區2023年收納熱銷品項，發現北、中、南有不同的收納習慣，北部人最愛牆上收納跟角落隱藏式收納，中部人特別熱衷於使用各式各樣的收納盒與抽屜內儲物盒，而南部人不喜歡藏，玻璃門櫃銷售居全台之冠；即起至1月31日止，IKEA卡友家具家飾單筆滿5000送500，最高可得3000元商品抵用券。

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📌北部人：更懂垂直收納

根據行政院主計總處統計顯示，北部地區每人平均的居住坪數相較南部地區少了1/3。IKEA觀察，北部人更懂得運用家中牆面做垂直收納，以經典熱銷的SKÅDIS收納壁板為例，北部地區購買的總量是中南部地區的近3倍，不少人選擇加裝在玄關、臥室或書房。

其次是SKÅDIS層架，裝上後可輕鬆增加一個小檯面放置雜物，最常被拿來放在梳妝區的壁板上，讓瓶瓶罐罐不再占滿桌面。此外，床底附輪腳的收納盒、可收納椅凳等都很受北部人喜愛。

▲OSKARSHAMN收納椅凳，坐墊底有寬敞的收納空間，把雜物通通收進去，客廳秒變整齊。（圖／IKEA提供）
▲OSKARSHAMN收納椅凳，坐墊底有寬敞的收納空間，把雜物通通收進去，客廳秒變整齊。（圖／IKEA提供）
📌中部人：各式收納盒控

IKEA觀察發現，中部人雖擁有相對較大的生活空間，但卻是最善用收納盒並講究分類收納的地區。VARIERA收納盒能整齊收納各式物品，前側板設計較低，物品一目了然，方便拿取，同時可堆疊節省空間。

其次，超高CP值最低只要9元的NOJIG收納盒，或是能配合不同抽屜大小變化尺寸、自由搭配的KACKLA延伸儲物盒，都深受中部消費者喜愛。除了IKEA經典款收納盒外，充滿度假感的手工編製置物籃也很受中部人喜愛。

▲SAMLA附蓋收納盒有著透明外觀，能幫助快速尋找物品，同時可堆疊節省空間。（圖／IKEA提供）
▲SAMLA附蓋收納盒有著透明外觀，能幫助快速尋找物品，同時可堆疊節省空間。（圖／IKEA提供）
📌南部人：豪爽展示派

根據行政院主計總處統計，南部每戶平均擁有約50坪的寬敞空間，使居民得以有效展示他們心愛的物品。IKEA的玻璃門櫃最受南部消費者喜愛，高CP值BAGGEBO玻璃門櫃，三面透明的設計方便從不同角度盡情欣賞收藏品，畫作或照片也能用磁鐵吸在櫃子背板上。

其次，經典BILLY書櫃也是南部人常用的展示架，能夠靈活調整層板或是依需求添加OXBERG系列門板，2023年在高雄店售出的商品高度堆疊可達8.5座101大樓。在家裡陳列心愛的物件，讓家更有屬於自己的風格。

▲BILLY書櫃也是南部人常用的展示架，能夠靈活調整層板或是依需求添加OXBERG系列門板，2023年在高雄店售出的商品高度堆疊可達8.5座101大樓。（圖／IKEA提供）
▲BILLY書櫃也是南部人常用的展示架，能夠靈活調整層板或是依需求添加OXBERG系列門板，2023年在高雄店售出的商品高度堆疊可達8.5座101大樓。（圖／IKEA提供）
特力屋也觀察近期賣場人流已有逐步提升趨勢，跨年假期較前一周末人流已有雙位數成長，可見消費者已陸續著手規劃除舊佈新，迎接龍年。特力屋加碼「住宅燃氣器具節能產品補助」，買排油煙機、瓦斯爐、熱水器除享政府1000至3000元補助外，消費滿3000再送300電子折價券。即起至2月18日為止，特力屋調漆全系列89折起、成品窗簾、門簾全系列滿2000現折200；訂製布窗簾、捲簾、百葉廉、調光廉等全系列85折，布窗簾滿1萬送軌道。

▲特力屋即起至2月18日止，廚具套裝成交送跨海大橋不鏽鋼水槽架、滿10萬送油煙機或烘碗機二選一。（圖／特力屋提供）
▲特力屋即起至2月18日止，廚具套裝成交送跨海大橋不鏽鋼水槽架、滿10萬送油煙機或烘碗機二選一。（圖／特力屋提供）

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