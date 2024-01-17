台南環、警、監聯合稽查取締 112年舉發通報近900件

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第五分局表示，警察單位常會接到民眾陳情住家周邊道路常有噪音車擾民，希望警方加強取締排氣管改裝，但是很多人不知道，依現行法令，多數自行改裝的排氣管並無違規，也不需要檢驗，僅能從噪音超標部分依「噪音管制法」著手裁罰，且噪音檢測也需要環保單位專業的儀器和合格的檢測人員進行，所以透過監警環聯合稽查，集環保局的噪音取締專業及監理站改裝認定專業，將更能有效攔查嚇阻噪音車及改裝車。
噪音車向來對民眾生活的安寧造成很大困擾，尤其在深夜，對於淺眠或是有幼童的家庭來說，引擎及排氣管產生的高分貝噪音更是常讓人火冒三丈卻又莫可奈何，而本次在民德國中周邊，共計攔查車輛82部，取締頭燈違規改裝40件、其他車體及方向燈等改裝10件，同時亦協助環保局攔查檢驗噪音車輛計8部，其中2部當場檢測噪音超標；另外第五分局統計112年的成效，舉發道路交通管理處罰條例第16.18條計有371件，通報環保局噪音車更高達525件，展現警察及市府公部門打擊噪音及改裝車的決心。
第五分局分局長洪宏榮表示，環保署與交通部目前正共同推動改裝排氣管認證制度，由環保署依據空氣污染防制法第37條研議授權訂定「改裝排氣管認證作業辦法」，結合交通部修正「道路交通安全規則」納入排氣管變更登記的規定，預計今年底前完成修法作業，屆時隨意改裝車輛排氣管者就將被以違反「道路交通管理處罰條例」第16條規定直接開罰最高新台幣1800元，而雖然噪音權責機關屬於環保單位，在修法完成並施行前的空窗期，警察仍然會積極協助攔查通報噪音車通報環保局召回檢驗裁罰，或請民眾蒐證至環保署網站檢舉，齊心打擊噪音車，還給居民一個安全與安寧的生活環境。