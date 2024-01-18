「台北租屋」準公婆嫌鄉下人　苗栗妹抖家底：我媽新竹2公寓出租

小孩睡眠不足！住戶貼紙條「Wi-Fi請加設密碼」　一堆人戰翻了

▲一名住戶發現孩子偷連鄰居家Wi-Fi上網，導致睡眠不足，貼紙條請鄰居加設Wi-Fi密碼。（圖／翻攝外送員的奇聞怪事臉書）
▲一名住戶發現孩子偷連鄰居家Wi-Fi上網，導致睡眠不足，貼紙條請鄰居加設Wi-Fi密碼。（圖／翻攝外送員的奇聞怪事臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

你家的Wi-Fi會設密碼嗎？一名住戶發現家中學齡期孩子會偷連鄰居家Wi-Fi上網，導致睡眠不足、作息不正常，因此在社區貼紙條，請鄰居加設Wi-Fi密碼。社區住戶間暗潮洶湧的奇葩公告被上傳至臉書引發討論，意外掀起正反論戰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在「外送員的奇聞怪事」貼出照片，事主點名Wi-Fi名稱設定的住戶加設密碼，原因是他家學齡期小孩會自行連上該Wi-Fi上網，導致睡眠不足、作息不正常，因此請該住戶將Wi-Fi加密，也能避免影響其Wi-Fi速度與品質。

▲有網友好奇，明明有網路吃到飽，卻還要使用外面Wi-Fi呢？（示意圖／Pixabay）
▲一派網友認為，不該讓學齡小孩使用3C產品。（示意圖／Pixabay）
貼文一出，就有人不禁打趣，「小確幸沒了」、「標準礙到你家Wi-Fi了」。也引來兩派網友戰翻了，一方認為不該讓學齡孩子接觸3C，但不少家長跳出來說，現在連公立小學都會用到平板、電腦；有人認為要先管好自己的小孩，睡前沒收3C產品；也有過來人笑說，「我也遇到，我老公直接駭進他機器幫他設密碼。」

事實上，Wi-Fi無線網路帶來很大的方便性，但沒設密碼除了可能讓鄰居「免費」聯網外，也存在一定程度的資安風險。專家提醒，不少人買了設備後，直接沿用預設名稱與密碼，常見是廠牌、型號名等，很容易讓人一眼就看穿沒有加密，提醒務必要將出廠預設網路名稱（SSID）變更，並進行加密。

老婦住大樓「搭電梯樓層全按」！鄰居不懂用途　房東貼紙條讚爆

公寓大又便宜！達人曬「公寓3寶」免追垃圾車：跟住大樓一樣方便

老公寓換水塔要2萬6！鄰居嫌貴「我做更便宜」　擅自施工報價6萬5

老翁反對大樓裝電梯！剛蓋好「反悔繳錢想搭」　32戶鄰居集體拒絕

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選