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1天跑單18小時！26歲外送員3年狠賺450萬元　還清債務還買了2間房

▲中國上海一名26歲外送員每天接單18小時，3年狠賺102萬人民幣（約新台幣450萬），不僅還清債務，還在江西老家買了2套房。（示意圖／記者周淑萍攝）
▲中國上海一名26歲外送員每天接單18小時，3年狠賺102萬人民幣（約新台幣450萬），不僅還清債務，還在江西老家買了2套房。（示意圖／記者周淑萍攝）

記者徐銘穗/綜合報導

努力生活，生活絕不會虧待你，對嗎？中國上海一名26歲外送員（外賣小哥）最拚時1天跑單18小時、月休1天，3年下來狠賺102萬人民幣（約新台幣450萬元），讓他還清先前創業欠下的債務，還在江西老家買了2間房子。

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根據《澎湃新聞》報導，被稱上海「跑單王」的外賣小哥陳思是江西撫州人，原在老家開餐廳，向銀行貸款80萬人民幣（約新台幣350萬），不過開了5個月就因為虧損嚴重而倒閉。

2019年，陳思到上海一間飯店當廚師，下班兼差跑外送，後來辭掉廚師一職，專職跑外送，最拚時1天接單長達18小時，一個月只休息1天，後來平台修改規定，一天限制接單12小時，他就註冊多個平台賺錢。

▲陳思最拚時1天接單18小時，平台限致1天接單12小時後，他註冊多個平台賺錢。（圖／翻攝《澎湃新聞》）
▲陳思最拚時1天接單18小時，平台限致1天接單12小時後，他註冊多個平台賺錢。（圖／翻攝《澎湃新聞》）
累積下，陳思成了平台的「跑單王」，3年賺了102萬人民幣（約新台幣450萬元），月薪甚至可高達4萬人民幣（約新台幣17萬元）。他受訪說，目前已將債務都還清，還在老家買了2間房子，目前還在還第2間房子的貸款，剩下10萬人民幣（約新台幣43萬元）。

陳思跑外賣3年狠賺450萬元引發熱議，抖音出現質疑他造假聲音，指陳思是在賣電瓶車，提供獎勵金拉人跑外送，說他買了一套爛尾房，被坑幾十萬元人民幣，為拉高熱度才造假炒作。甚至說陳思被同行指「吹牛逼」，爆打致流鼻血。

▲有報導稱同行不滿陳思亂吹牛而打他，但陳思受訪說流鼻血照是發生在去年12月，因上火而流鼻血。（圖／翻攝微博）
▲有報導稱同行不滿陳思亂吹牛而打他，但陳思受訪說流鼻血照是發生在去年12月，因上火而流鼻血。（圖／翻攝微博）
但《澎湃新聞》報導，記者聯繫上陳思，他表示流鼻血照片是發生在去年12月，因為上火而流鼻血，他坦言自己把賺錢擺在第一為，但也希望大家不要模仿他這樣的工作強度，要量力而為。

至於跑外送3年賺450萬有可能嗎？報導中也訪問上海復旦大學教授張志安，他表示從數據的角度來看，3年賺450萬是可行的，而且稱以得到平台的數據佐證，認為他超常規的勞動、超強度的體力透支，加上超嫻熟的送單效率，共同構成了他的高收入。

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