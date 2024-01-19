1天跑單18小時！26歲外送員3年狠賺450萬元　還清債務還買了2間房

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2019年，陳思到上海一間飯店當廚師，下班兼差跑外送，後來辭掉廚師一職，專職跑外送，最拚時1天接單長達18小時，一個月只休息1天，後來平台修改規定，一天限制接單12小時，他就註冊多個平台賺錢。
累積下，陳思成了平台的「跑單王」，3年賺了102萬人民幣（約新台幣450萬元），月薪甚至可高達4萬人民幣（約新台幣17萬元）。他受訪說，目前已將債務都還清，還在老家買了2間房子，目前還在還第2間房子的貸款，剩下10萬人民幣（約新台幣43萬元）。
陳思跑外賣3年狠賺450萬元引發熱議，抖音出現質疑他造假聲音，指陳思是在賣電瓶車，提供獎勵金拉人跑外送，說他買了一套爛尾房，被坑幾十萬元人民幣，為拉高熱度才造假炒作。甚至說陳思被同行指「吹牛逼」，爆打致流鼻血。
但《澎湃新聞》報導，記者聯繫上陳思，他表示流鼻血照片是發生在去年12月，因為上火而流鼻血，他坦言自己把賺錢擺在第一為，但也希望大家不要模仿他這樣的工作強度，要量力而為。
至於跑外送3年賺450萬有可能嗎？報導中也訪問上海復旦大學教授張志安，他表示從數據的角度來看，3年賺450萬是可行的，而且稱以得到平台的數據佐證，認為他超常規的勞動、超強度的體力透支，加上超嫻熟的送單效率，共同構成了他的高收入。
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