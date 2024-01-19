快訊／龍俊亨霸氣認愛泫雅 「我們感受彼此的能量、好好交往」
南韓樂壇「性感小野馬」泫雅昨（18）日深夜突然和大3歲歌手龍俊亨在IG放上一張牽手的合照，被視為公開戀情，兩方經紀公司皆以「不干涉藝人的私生活」回應。沒想到，稍早龍俊亨透過粉絲群組大方認愛，「我們互相感受到彼此積極的能量、好好的交往，希望大家多多關照！」
記者陳雅蘭、楊穎軒／綜合報導
龍俊亨未透過公司，而是在泡泡（會員制通訊軟體）向粉絲說明：「大家好！不是為了別的，大家可能因為突如其來的消息嚇了一跳，我們互相感受到彼此積極的能量、好好的交往，希望大家多多關照！最近天氣很回溫了，但晚上還是會很冷，大家還是要小心感冒，晚上多吃點哦。」
泫雅與龍俊亨從練習生到入行都在同公司，交情維繫超過15年，泫雅2009年6月以女團4minute二次出道，龍俊亨3個多月後再組男團BEAST（後改名Highlight）重返樂壇，翌年，泫雅首次以Solo身分發表歌曲〈Change〉，找來龍俊亨唱饒舌，成為兩人的經典合作，而今友情昇華為愛情，讓粉絲驚喜不已。
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