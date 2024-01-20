淡水不是最慘！6都賣壓重災區「前3名好意外」 內政部：打房有效
區域中待售新成屋愈多，對建商而言賣壓愈大！內政部今（20）公布全國最新待售新成屋統計，2023年第2季待售新成屋增至9萬462宅，創統計以來新高，以6都各區域來看，賣壓最大的是桃園市龜山區，待售新成屋4336宅，其次是台中市北屯區3305宅、新北市板橋區3038宅，而過往賣壓最慘的淡水為1750宅，只排到第8名。至於原因，內政部分析與政府打炒房奏效有關。
記者徐銘穗/綜合報導
內政部指出，全國待售新成屋於2020下半年至2021下半年數量呈現平穩，均維持在7萬宅左右，自2022年起呈現上升趨勢，2023年第1季8萬7957宅，第2季9萬462宅，上升至統計以來新高，且較上季增加2505宅、增幅2.85%，較前（2022）年同期增加1萬3008宅，增幅16.79%。
待售新成屋攀升原因，內政部分析認為，除過去推案逐漸完工所致以外，內政部、財政部與央行跨部會管制炒房作為，亦可能造成2023年第1季與第2季交易量減少，待售新成屋增加。
就6都而言，2023年第2季待售新成屋宅數，以新北市1萬8241宅最多，其次為桃園市1萬4934宅、台中市1萬4583宅。若單就6都區域來看，桃園市龜山區4336宅奪下賣壓重災區冠軍，台中市北屯區3305宅拿第2、新北板橋區3038宅排第3、第4名是桃園市中壢區、第5名則是桃園市桃園區。
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