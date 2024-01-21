直擊YOASOBI新莊演唱會！《向夜晚奔去》開場嗨慘 3種人慘被退場
日本雙人組合YOASOBI由ikura、Ayase組成，去年因為演唱動畫《我推的孩子》主題曲〈Idol〉人氣三級跳。他們今年是二度訪台，今（21）日於新莊Zepp New Taipei舉辦演唱會，主唱ikura唱完《向夜晚奔去》後，高興吶喊：「我們是YOASOBI！What's up Taipei！大家一起開心玩到最後！」HIGH翻幸運買到票的2000人。
記者陳雅蘭／新北報導
ikura、Ayase表演完《RGB》後，ikura開心高喊台語「大給厚（大家好）」問候全場，接著表示：「我們是YOASOBI，我是ikura and Ayase！很高興見到你們，我愛麻糬、珍珠奶茶，真的很好吃！第二次來台灣了，這是第一次的單獨演唱會，看到這麼多人來，真的很感謝大家。」
YOASOBI把「2024 YOASOBI ZEPP巡迴」首場獻給新莊，但門票僅此2000張，去年開賣時湧入16萬人搶票，可觀人數都嚇到ikura、Ayase。主辦單位杜絕黃牛票，今嚴格實施實名制入場，仍有許多不符資格的人，包含「證件沒照片」、「證件名字不符」、「沒帶證件」等，由於人數不少，主辦無法給出詳細數字。
YOASOBI由主唱ikura以及製作人Ayase組成，以將小說音樂化的企劃為基礎，2019年發表第一首單曲《向夜晚奔去》至今已在串流突破10億次播放，日後許多作品都攻占各大排行榜；2023年搭配動畫《我推的孩子》主題曲〈Idol〉更刷新不少J–POP史上新紀錄。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道