YOASOBI新莊門票買不到！爆出11人花38萬入場費見本人 主辦傻眼
日本人氣雙人組合YOASOBI今（21）日晚間7點將在新莊Zepp New Taipei開唱，2000張門票開賣即完售，不少苦無買不到票的歌迷連日求票，只求進場見到ikura跟Ayase，甚至有網友大膽開價「願意花3萬5入場費」且「已買到5個名額」，主辦對此跟《NOWnews今日新聞》澄清闢謠，呼籲粉絲不要上當受騙。
記者陳雅蘭／新北報導
有網友發文表示：「徵求YOASOBI公關、貴賓等入場方式，需求有11位（還缺6），預算是35000／位，我是徵求，不是賣票，我知道是實名制，不勞煩各位提醒。」該網友要的非黃牛票，而是更高級的VIP席位，還疑似透露「已買到5位」，若11人都買成功的話，要價為38.5萬元，消息引起討論。
主辦單位「好玩國際文化」對此闢謠，表示：「這不是事實，整場實名制，請不要購買來路不明的票，以免自身權益受損。」
YOASOBI由主唱ikura以及製作人Ayase組成，以將小說音樂化的企劃為基礎，2019年發表第一首單曲《向夜晚奔去》至今已在串流突破10億次播放，日後許多作品都攻占各大排行榜；2023年搭配動畫《我推的孩子》主題曲〈Idol〉更刷新不少J–POP史上新紀錄。他們不僅在日本巡演，海外邀約也不斷，人氣非凡。
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