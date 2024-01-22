Toyz遭「超派鐵拳K爆縫10針」！超哥黑歷史瘋傳 律師揭嚴重結局
網紅超哥與Toyz衝突又一樁，日前Toyz到超哥開的超甲組海鮮丼飯用餐並且直播，直播過程中點評店內魚肉不錯，不過醋飯「非常難吃」，Toyz甚至也當著超哥的面又再講一次，隨後兩人店內吵到店外，超哥坦言當時候沒有忍住，就使用「超派鐵拳」海扁Toyz一頓，致使Toyz頭部受傷縫了10針，但也承認打人就是不對，自己會負起相關法律責任。而在事件曝光後，就有網友發現，超哥過去就有鬧出推擠醫護、毆打醫院警衛事件，被對方提告傷害與恐嚇罪。
記者張嘉哲/綜合報導
網友在PTT貼文指出「超哥過去就疑似跟人家發生衝突，被提告傷害、公然侮辱罪、恐嚇等罪，隨便一搜原來早就有案底啦，髒話在影片中也看得出來一直都是口頭禪，難怪那麼囂張，真是完全不意外」並且附上法院判決書佐證。
根據判決書內容，超哥在2012年11月30日凌晨在某醫院的急診室，曾經出手推護理師並且毆打警衛，在場的一名李姓男子試圖阻止，結果反而公親變事主，被超哥追打，還被恐嚇「當我不知道你是誰，我知道你在哪裡上班，要去找你」，最後造成李男頭部、胸部，致胸、頸、左上臂挫傷等傷害。
而在傷害罪的部分，超哥最後跟傷者達成和解，傷者也撤回告訴，不過李男還有另外提告超哥恐嚇罪，台北地院考量超哥自白犯罪，裁定其被訴妨害自由部分改以簡易判決處刑，處拘役50天、可易科罰金，緩刑兩年處分。不過對比年份，已經是12年前的事情，緩刑早已期滿，如果超哥當時在兩年沒有做違法行為或是受刑之宣告而被撤銷緩刑，案底其實會自動消除。
至於外傳超哥目前還有其他案件緩刑在身，超哥目前尚未針對此事回應。不過知名律師薛曼也表示「如果說外傳超哥有緩刑在身屬實，那超哥該做的事情就只有一個，就是全力爭取Toyz和解，並撤回傷害罪告訴，因為傷害罪是告訴乃論，如果Toyz可以撤告，基本上傷害罪的犯罪偵查就會結束，而且前案的緩刑期間才可以繼續計算」。
薛曼律師也提到「如果Toyz沒有撤回告訴，那本案繼續審理下去會很嚴重，只要超哥本案被判超過六個月，不但他前案的緩刑會依照刑法第75條撤銷，本案也會因為刑法第74條不得處以緩刑，前案跟本案併罰的情況下，超哥就注定要進去蹲了」。