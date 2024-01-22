陶晶瑩「辣杯杯」成本太高賠錢！李李仁痛訴：被好友賺一手
藝人陶晶瑩創立麻辣燙品牌「辣杯杯」，因為不熟悉該產業，找來食品公司的劉姓好友合夥做生意，卻認為劉某既是辣杯杯董事長，又身兼供貨商「吉品養生公司」總經理兩個職務，刻意哄抬進貨價格，衍生出採購糾紛，陶晶瑩打官司敗訴，新北地院認定買賣契約不成立，但辣杯杯確實獲得麻辣點心商品販售利益，應給付吉品養生315萬餘元貨款，她今（22）日開直播說內情，一度哽咽紅了眼眶，老公李李仁隨後也發文指控劉某做事不公道，「原來跟好朋友做生意要被先賺一手」。
記者江芷稜／綜合報導
李李仁在臉書發文表示，辣杯杯是夫妻倆在家吃飯時心血來潮決定創立的副業，過往沒有創業經驗，才找了開設食品公司的劉姓商人，跟從事室內設計的朋友一起加入，但過了一陣子，發現成本居高不下，原因是一半以上的食材都是跟劉姓商人的公司進貨，價格比市價貴，憤怒斥責「原來跟朋友做生意要被先賺一手！」
陶晶瑩夫妻不滿生意賠錢，要求開股東會撤換辣杯杯董事長，遭到劉某阻擋，甚至不給印章，扣了廠商、員工的薪資，李李仁心疼地說，是老婆先匯款補洞，後來才慢慢「教化」劉姓商人，請他交出印章。
他不滿地說，若朋友合夥做生意不誠懇的話，請對方退出很正常，「但對方居然認為辣杯杯是他們創造的品牌，我聽到也是傻了！生意在賠錢的狀況下，要先被賺一手，請你退出，你又耍懶，我也是沒看過這種人！」
李李仁表示，本來不想把事情鬧大，未料到對方先找媒體投書，他非常心疼老婆的付出，坦言陶晶瑩辛苦了，也表示若有跟對方做生意的人要注意。此發文引起網友熱議，好友藍心湄表示理解他們的辛苦，不過，也有網友在陶晶瑩臉書留言，表示同一集團公司做生意也是要賺一手，這是業界常識，甚至槓上陶晶瑩，直呼「拿貨就是該付錢」，陶晶瑩也不忍了，反擊「貨款怎麼吞？如果是背信烘抬價錢轉賣給自己人，你要付嗎？」內心滿腹委屈。
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