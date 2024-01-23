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牛排+buffet霸主換人當！我家牛排、貴族世家輸給它：299元飽到吐

▲平價牛排是不少人從小吃到大的美食，而加入自助吧經營的我家牛排、貴族世家更是許多7、8年級生的童年回憶。（圖/NOWnews資料照）
▲平價牛排是不少人從小吃到大的美食，而加入自助吧經營的我家牛排、貴族世家更是許多7、8年級生的童年回憶。（圖/NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

我家牛排、貴族世家在數年前，曾經帶領台灣掀起一股「平價牛排+buffet」的風潮，不過隨著新型吃到飽越開越多間，導致我家牛排以及貴族世家面臨經營難題，近幾年雖然部分門市轉往旗艦店、鮮饌館發展，但仍然無法回到全盛時期。不過就有老饕在臉書討論「現在牛排+自助吧的是不是已經換人了？」貼文引起廣大迴響。

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一名網友在臉書社團「台灣大胃王吃到飽buffet美食」貼文指出「傳說中是被披薩耽誤的牛排店，第一次來吃牛室，價格真的蠻便宜的，300多元就能吃到飽，就跟我家牛排消費的方式差不多，手工披薩真的不錯吃，自助吧有湯品、咖哩、還有很多家常菜的熱炒、義大利麵，一定還會二訪，CP值覺得非常高，現在牛排+自助吧的是不是已經換人了？」。

▲最近一家名為「牛室炙燒牛排」的店家，同樣主打牛排+自助吧的模式，引起網友熱烈討論。（圖/Google評價）
▲最近一家名為「牛室炙燒牛排」的店家，同樣主打牛排+自助吧的模式，引起網友熱烈討論。（圖/Google評價）
貼文曝光，不少老饕紛紛回應「炸物跟披薩都很出色，非常好吃，現在牛排+自助吧都吃這間」、「自助吧種類豐富選擇多，而且並不會隨便，贏過很多不是旗艦店的我家牛排跟貴族世家，蠻推的」、「上禮拜第一次去吃也是覺得不錯，披薩手工現作真的好吃」、「自助吧很豐富，有熱炒、炒麵、炸物、炒時蔬、燒賣、披薩，要全部刷過一輪也不容易，CP值真的蠻高」。

事實上，這家「牛室炙燒牛排」從5年前才問世，口碑慢慢堆疊之後，近年開始崛起，目前在全台灣一共有六家分店，分別位於高雄、台南、台中、桃園以及台北等5縣市，而去年底板橋店以及高雄店才剛開幕，就立刻掀起不少老饕前往朝聖，聲量大爆棚，未來不排除還會繼續在各個縣市展店。

▲牛室炙燒牛排只要點排餐就能享用店內自助吧，店內菜色也相當多元，有炸物、熱炒、義大利麵等超過15樣食材可以取用。（圖/Google評論）
▲牛室炙燒牛排只要點排餐就能享用店內自助吧，店內菜色也相當多元，有炸物、熱炒、義大利麵等超過15樣食材可以取用。（圖/Google評論）
而《NOWnews》記者也實際查詢「牛室炙燒牛排」的菜單，如果是平日的午餐時段去享用的話，就可以用299元的價格點到店內豬排，只要點排餐就可以享用店內自助吧，菜色有炸物、濃湯、義大利麵、炒物、甜點、港式點心等吃到飽，其中因為披薩都是手工現場做，不少人都大讚「牛室是被披薩耽誤的牛排店」，過去也有大胃王YouTuber吃貨豪豪、傑克到店朝聖，大食量以該價位吃到飽，實在非常的划算。

仔細看「牛室炙燒牛排」板橋店的Google評價，斬獲4.4顆星的高分，贏過我家牛排以及貴族世家的眾多門市，不少去吃過的老饕都紛紛表示「披薩意外的很好吃，因為牛排店的應該還好結果超出預期的很好吃」、「這價位可以吃到牛排跟這麼多菜算是CP值很高，覺得贏過同價位的很多牛排吃到飽」、「現在成為家人聚餐愛店，平日中午299元排餐+自助吧飽到不行」。下回如果想吃牛排+自助吧的餐廳，又吃膩我家牛排或是貴族世家時，也可以嚐鮮看看囉！

▲牛室炙燒牛排近年討論度直線上升，其中自助吧區的手工現作披薩相當熱門，被網友譽為是「被披薩耽誤的牛排店」。（圖/牛室炙燒牛排臉書）
▲牛室炙燒牛排近年討論度直線上升，其中自助吧區的手工現作披薩相當熱門，被網友譽為是「被披薩耽誤的牛排店」。（圖/牛室炙燒牛排臉書）

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