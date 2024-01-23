牛排+buffet霸主換人當！我家牛排、貴族世家輸給它：299元飽到吐

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貼文曝光，不少老饕紛紛回應「炸物跟披薩都很出色，非常好吃，現在牛排+自助吧都吃這間」、「自助吧種類豐富選擇多，而且並不會隨便，贏過很多不是旗艦店的我家牛排跟貴族世家，蠻推的」、「上禮拜第一次去吃也是覺得不錯，披薩手工現作真的好吃」、「自助吧很豐富，有熱炒、炒麵、炸物、炒時蔬、燒賣、披薩，要全部刷過一輪也不容易，CP值真的蠻高」。
事實上，這家「牛室炙燒牛排」從5年前才問世，口碑慢慢堆疊之後，近年開始崛起，目前在全台灣一共有六家分店，分別位於高雄、台南、台中、桃園以及台北等5縣市，而去年底板橋店以及高雄店才剛開幕，就立刻掀起不少老饕前往朝聖，聲量大爆棚，未來不排除還會繼續在各個縣市展店。
而《NOWnews》記者也實際查詢「牛室炙燒牛排」的菜單，如果是平日的午餐時段去享用的話，就可以用299元的價格點到店內豬排，只要點排餐就可以享用店內自助吧，菜色有炸物、濃湯、義大利麵、炒物、甜點、港式點心等吃到飽，其中因為披薩都是手工現場做，不少人都大讚「牛室是被披薩耽誤的牛排店」，過去也有大胃王YouTuber吃貨豪豪、傑克到店朝聖，大食量以該價位吃到飽，實在非常的划算。
仔細看「牛室炙燒牛排」板橋店的Google評價，斬獲4.4顆星的高分，贏過我家牛排以及貴族世家的眾多門市，不少去吃過的老饕都紛紛表示「披薩意外的很好吃，因為牛排店的應該還好結果超出預期的很好吃」、「這價位可以吃到牛排跟這麼多菜算是CP值很高，覺得贏過同價位的很多牛排吃到飽」、「現在成為家人聚餐愛店，平日中午299元排餐+自助吧飽到不行」。下回如果想吃牛排+自助吧的餐廳，又吃膩我家牛排或是貴族世家時，也可以嚐鮮看看囉！