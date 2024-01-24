最強寒流跌破6°C！窗戶「水流成河」　抹4物可解！1絕招終結困擾

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網友建議，可將窗戶開一小縫，稍微平衡室內外溫差，但這招在最強寒流來襲時，可能開不下去，也有人建議可開除濕機，還有人說可對著玻璃開電扇。但內行人點出，「冬天若室外氣溫低於10度、室內溫度在20度左右時，相對溼度必須遠低於50%以下，才能避免玻璃內緣結露滴水」，此時「除溼輪式」的除濕機才有效，而對著玻璃吹電扇，則可能只會讓結露情形更加嚴重。
專業鋁窗公司說明，冬季窗戶起霧結霜是「冷凝」現象，氣體遇冷而凝結，如水蒸氣遇冷變水，因室內溫差大，家中較熱的水蒸氣遇到較冷的玻璃，直接冷凝成液態小水滴，嚴重的話自然會流淌而下。
網路流傳可在窗戶是內一側玻璃表面，塗抹肥皂水、清潔劑、乳液或酒精等4物，利用其含有表面活性劑，可在玻璃表面形成一層相對均勻水膜，而讓水氣無法依附在玻璃上形成霧。但若想徹底解決玻璃起霧結霜困擾，根本之道還是得更換雙層式玻璃窗戶，才能徹底解決。
不過，專家也分享幾個減少冬季室內窗戶上形成水氣的小技巧，在廚房烹煮食物時要盡量蓋上鍋蓋並打開抽油煙機、洗澡時開啟排風扇或將窗戶留一隙縫，也盡量不要在室內晾曬衣服，電暖器溫度不要調的太高，除更換雙層式玻璃窗戶外，也可安裝通氣換氣系統，都能減輕「冬季惡夢」。