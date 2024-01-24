CoCo珍珠鮮奶茶「第二杯0元」！星巴克買一送一　迷客夏抽送20杯

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CoCo都可週三好友日，今天24日一日限定，大方釋出的珍珠鮮奶茶(大)「第二杯0元」好康，相當於「買一送一」！雖然優惠飲品甜度、冰塊固定比例不可調整，但是今天還有熱飲可以選，冷冷的天來上一杯熱的珍珠鮮奶茶真的暖啊。
提醒大家，記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限1月24日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
📌星巴克買一送一！雙杯199元再9折隱藏優惠
星巴克foodomo限定好友分享，即日起至2月15日每週三至五、不含2月7日至2月14日，可享指定飲品「買一送一」好友分享。特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元），特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元），特大杯「美式紅茶那堤」兩杯優惠價160元（原價320元），幫大家換算折扣完一杯最便宜只要63～80元，寒流免出門也能喝優惠。
而且同期間再加碼春節優惠，指定品項「雙杯199元」，大杯「焦糖瑪奇朵」或「玫瑰蜜香茶那堤」都可享兩杯優惠199元，輸入隱藏優惠代碼「錢錢龍乎你」，直接再打9折，最高折100元。
📌迷客夏：喝麵茶新品「抽送20杯」
迷客夏2024「新台味」麵茶手搖飲料，推出早安 1960、1960麵茶拿鐵兩款新品。寒流回饋大家喝暖新飲品，加碼今天23:59前至迷客夏FB粉絲團、官方Threads完成指定任務，就能參加抽獎，有機會獲得免費飲料20杯。