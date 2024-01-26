台灣「最強貴族世家」不藏了！340元菜色飽到吐　老饕吃過全改觀

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貼文曝光後，不少老饕紛紛回應「這個價位有這個品質不簡單....點自助吧340元就能飽到吐」、「上次去吃還有串燒可以拿，也是很誇張」、「老闆菜色超級多變，這間真的是全台灣最強貴族世家」、「吃過三次，店家的隱藏菜色超多喔，吃過烤秋刀魚、烤雞翅還有章魚燒呢！」、「一定要訂位！超多遊客到此朝聖，貴族世家台東店根本變觀光景點」。
而《NOWnews》記者曾經吃過數次「貴族世家昆陽店」，其菜色拿來跟「貴族世家台東店」相比，雖然昆陽店的菜色也不差且多，也有現煎的荷包蛋、魚類、蘿蔔糕等，不過台東店竟然還有隱藏版菜色，包括黑糖珍奶、章魚燒、串燒、香魚、秋刀魚、冷泡茶等，甚至連烤鴨都端出來給客人吃，食材的多樣性明顯還更略勝一籌，以自助吧340元的價格來看，性價比高到飛天。
在去年底，貴族世家台東店也在臉書社團「台東大小事」發文，表示「貴族世家一直以來，都受到台東鄉親的大力支持與照顧，我們也極盡辦法，報答回饋鄉親的熱情，從未停下腳步，最近我們聘用了專業的麵包師傅加入我們團隊，就是讓鄉親可以吃到剛出爐的各種麵包，希望在冷冷天氣裡，帶給鄉親幸福和溫暖」可見貴族世家台東店的用心經營。
而仔細看「貴族世家台東店」的Google評價，斬獲4.3顆星的高分，贏過台灣許多貴族世家的門市，不少老饕都給予高度讚賞「特別從台南過來吃，實在太驚人的自助吧了，完全比巔峰時期還要更頂」、「自助吧不定期會推出滿超值的菜色，而且會一直換熱菜，來用餐真的很超值」、「多元又豐富的菜色，老闆又客氣，烤鴨實在很好吃又厲害！」下回如果有去台東遊玩的人，想回味童年牛排的滋味時，不妨可以瞧瞧什麼是最強貴族世家分店哦！