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台灣「最強貴族世家」不藏了！340元菜色飽到吐　老饕吃過全改觀

▲貴族世家是不少人童年回憶，平價牛排+自助吧的用餐模式就是從貴族世家而起。（圖/Google評論）
▲貴族世家是不少人童年回憶，平價牛排+自助吧的用餐模式就是從貴族世家而起。（圖/Google評論）

記者張嘉哲/綜合報導

知名連鎖牛排館「貴族世家」相信是不少7、8年級生的共同回憶，其點牛排附贈自助吧的用餐模式，就是從貴族世家而起，曾經在台灣掀起一股炫風。然而，隨著新型吃到飽的餐廳競爭，貴族世家的確沒有從前的榮景，目前全台灣的分店數只剩下29間。不過，就有網友討論「大家有吃過貴族世家台東店嗎.....完全翻轉貴族世家的形象」貼文引起熱烈討論。

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有網友在臉書社團「buffet自助吧包肥吃到飽」貼文指出「全台灣最強的貴族世家就是在台東，第一次去朝聖實在太驚人了....剛好遇到店內有章魚燒、黑糖珍奶，甚至還有烤鴨這合理嗎？這根本不是我以前吃過的貴族世家，探聽了之後才知道是這間分店老闆非常用心經營，已經強到連外地遊客都會專程來吃，真的不簡單，翻轉貴族世家的形象！」

▲貴族世家台東店被譽為是全台最強貴族世家，店內寬敞挑高，自助吧的菜色多變且多元，老饕吃過都給予高度好評。（圖/Google評論）
▲貴族世家台東店被譽為是全台最強貴族世家，店內寬敞挑高，自助吧的菜色多變且多元，老饕吃過都給予高度好評。（圖/Google評論）
貼文曝光後，不少老饕紛紛回應「這個價位有這個品質不簡單....點自助吧340元就能飽到吐」、「上次去吃還有串燒可以拿，也是很誇張」、「老闆菜色超級多變，這間真的是全台灣最強貴族世家」、「吃過三次，店家的隱藏菜色超多喔，吃過烤秋刀魚、烤雞翅還有章魚燒呢！」、「一定要訂位！超多遊客到此朝聖，貴族世家台東店根本變觀光景點」。

而《NOWnews》記者曾經吃過數次「貴族世家昆陽店」，其菜色拿來跟「貴族世家台東店」相比，雖然昆陽店的菜色也不差且多，也有現煎的荷包蛋、魚類、蘿蔔糕等，不過台東店竟然還有隱藏版菜色，包括黑糖珍奶、章魚燒、串燒、香魚、秋刀魚、冷泡茶等，甚至連烤鴨都端出來給客人吃，食材的多樣性明顯還更略勝一籌，以自助吧340元的價格來看，性價比高到飛天。

▲貴族世家台東店去年底招聘專業麵包師傅加入團隊，從今年開始，店內自助吧甚至有許多種口味現烤麵包，誠意十足！（圖/台東大小事）
▲貴族世家台東店去年底招聘專業麵包師傅加入團隊，從今年開始，店內自助吧甚至有許多種口味現烤麵包，誠意十足！（圖/台東大小事）
在去年底，貴族世家台東店也在臉書社團「台東大小事」發文，表示「貴族世家一直以來，都受到台東鄉親的大力支持與照顧，我們也極盡辦法，報答回饋鄉親的熱情，從未停下腳步，最近我們聘用了專業的麵包師傅加入我們團隊，就是讓鄉親可以吃到剛出爐的各種麵包，希望在冷冷天氣裡，帶給鄉親幸福和溫暖」可見貴族世家台東店的用心經營。

而仔細看「貴族世家台東店」的Google評價，斬獲4.3顆星的高分，贏過台灣許多貴族世家的門市，不少老饕都給予高度讚賞「特別從台南過來吃，實在太驚人的自助吧了，完全比巔峰時期還要更頂」、「自助吧不定期會推出滿超值的菜色，而且會一直換熱菜，來用餐真的很超值」、「多元又豐富的菜色，老闆又客氣，烤鴨實在很好吃又厲害！」下回如果有去台東遊玩的人，想回味童年牛排的滋味時，不妨可以瞧瞧什麼是最強貴族世家分店哦！

▲貴族世家台東店甚至還有提供串燒、瓶裝冷泡茶，都是別的貴族世家分店不常看到的菜色，相當厲害。（圖/Google評論）
▲貴族世家台東店甚至還有提供串燒、瓶裝冷泡茶，都是別的貴族世家分店不常看到的菜色，相當厲害。（圖/Google評論）
▲貴族世家台東店不定時還推出烤鴨菜色給客人吃，以平價牛排+自助吧的價格來看，老闆真的大力回饋給顧客。（圖/Google評論）
▲貴族世家台東店不定時還推出烤鴨菜色給客人吃，以平價牛排+自助吧的價格來看，老闆真的大力回饋給顧客。（圖/Google評論）

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