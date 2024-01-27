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胡瓜開砲徐薇兒子！交往熊霓不澄清「新書也沒送」　江大成道歉了

▲胡瓜（左圖）質疑徐薇獨子江大成和熊霓交往卻不澄清，讓他揹半年緋聞黑鍋，也沒收到對方的新書。（圖／記者詹鎰睿攝影、大成小館臉書）
▲胡瓜（左圖）質疑徐薇獨子江大成和熊霓交往卻不澄清，讓他揹半年緋聞黑鍋，也沒收到對方的新書。（圖／記者詹鎰睿攝影、大成小館臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

20歲「樂天女孩」熊霓剛出道就備受綜藝大哥胡瓜提攜，怎料，相差44歲的兩人傳出烏龍緋聞，直到日前她被拍到和補教天后徐薇大8歲台大學霸、CEO兒子江大成約會，才還給胡瓜清白，胡瓜昨（26）日受訪，認為江大成應該發聲幫女方解釋或喊冤，且他還幫江大成新書掛名推薦，但至今沒拿到對方送的一本新書。對此，江大成公開道歉。

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▲被問到會不會影響夫妻倆感情。胡瓜與丁柔安還用行動證明，互動十分可愛。（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲胡瓜（左）認為熊霓男友江大成應該要出面解釋一切，強調自己只是想還原事件，沒有怪罪任何人。（圖／記者詹鎰睿攝影）
據《TVBS新聞網》報導，被胡瓜指沒送新書，江大成解釋，有安排到吳宗憲、曾國城的節目打書時親自送書，「剛好近日一直還在等待瓜哥節目的通知，希望可以親手呈送，耽誤了時間還請瓜哥見諒！大成非常感謝瓜哥及各位前輩的照顧與提攜！再次感謝！」至於胡瓜質疑他和熊霓為何不出面澄清，江大成只說：「書的事情對瓜哥很不好意思，希望可以早日親自送書！」

▲▼熊霓（上圖）和徐薇獨子江大成相約看電影，期間互動親密。（圖／熊霓、江大成臉書）
▲▼熊霓（下圖）和江大成相約看電影，男方還開寶馬上演溫馨接送情。（圖／大成小館、熊霓臉書）
▲熊霓前往小琉球度假。（圖／熊霓臉書）
對於和江大成看電影時互動親暱，男生還開寶馬溫馨接送，熊霓透過經紀公司向《NOWnews今日新聞》表示：「交朋友是很正常的社交生活，公司不會特別過問。」至於熊霓父親則答覆：「她交朋友很正常，她現在還是以事業為重。」

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