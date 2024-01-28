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珍奶免費喝！星巴克、珍煮丹「買一送一」1月手搖飲料優惠一次看

▲天氣再冷一天要回暖了！把握1月手搖飲料優惠，春水堂珍奶免費喝，樂法新店開幕1元爽喝，星巴克、珍煮丹、老賴茶棧、魚池貳壹都「買一送一」，划算好康一次告訴你。（圖／春水堂提供）
▲天氣再冷一天要回暖了！把握1月手搖飲料優惠，春水堂珍奶免費喝，樂法新店開幕1元爽喝，星巴克、珍煮丹、老賴茶棧、魚池貳壹都「買一送一」，划算好康一次告訴你。（圖／春水堂提供）

記者蕭涵云/綜合報導

雖然今天天氣還是有點低溫，但再冷一天要回暖了！把握最後1月手搖飲料優惠，春水堂珍奶免費喝，樂法新店開幕1元爽喝，星巴克、珍煮丹、老賴茶棧、魚池貳壹都有「買一送一」，划算好康一次告訴你。

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📌春水堂：買書免費喝珍珠奶茶
春水堂人文茶館與金鼎獎常客的未來親子小天下，合作出版《茶的時空之旅：五千年奇幻道路》，揭秘5000年茶文化的知識繪本寓教於樂；雙方還共同捐贈近2千本茶文化知識繪本給全台市立國小和台中市立圖書館。

即日起至1月31日，全台春水堂獨家推出「閱讀珍奶」組合，於門店購買《茶的時空之旅：五千年奇幻道路》繪本，送1杯「冰珍珠奶茶(s)」，組合價429元（書本訂價450元）。提醒大家，期間限定；桃二航店因販售飲品容量不同，故無販售。

▲春水堂買書免費喝珍珠奶茶。（圖／春水興業集團提供）
▲買春水堂《茶的時空之旅：五千年奇幻道路》繪本，免費喝珍珠奶茶。（圖／春水興業集團提供）
📌樂法：新店開幕！1元喝手搖飲料
樂法雲林斗六店盛大開幕，今1月28日14:00開喝1元蘋果鮮紅(M)、蘋果優利卡(M)，端出新鮮蘋果慢磨榨汁的特調飲品回饋優惠。提醒大家，限量50組，每人限購1杯。

▲樂法在Uber Eats上有2款手搖飲料「買一送一」。（圖／翻攝自樂法FB）
▲樂法新店開幕！1元喝手搖飲料。（圖／翻攝自樂法FB）
📌星巴克：12款指定飲料「買一送一」連喝2天
星巴克2024年1月29日至1月31日推出「票選當紅必喝飲料推薦」好友分享日活動，活動當日11:00-20:00，至門市購買兩杯特大杯風味/冰熱一致的指定品項飲料，包括：香檸蜜柚冷萃咖啡、冷萃咖啡、焦糖瑪奇朵、太妃風味那堤、椰奶那堤、烤蘋果風味那堤、冰搖檸檬果茶、冰搖檸檬紅茶、西印度櫻桃紅茶、玫瑰蜜香茶那堤、焦糖星冰樂、雙果果汁星冰樂，其中一杯星巴克招待。

提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克花蓮理想門市祭出開幕限定優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克12款指定飲料「買一送一」連喝2天。（圖／記者蕭涵云攝）
📌珍煮丹：Uber Eats限定2款飲料「買一送一」
珍煮丹即日起至1月30日，外送平台Uber Eats限定暖暖燒仙草、手熬冬瓜拿鐵等，指定飲品可享「買一送一」獨家優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。

▲珍煮丹Uber Eats指定飲品「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲珍煮丹Uber Eats指定飲品「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌老賴茶棧：Uber Eats限定4款飲料「買一送一」
老賴茶棧限定外送平台Uber Eats獨家「買一送一」優惠，冬瓜檸檬、文清檸檬、烏梅紅茶、青草紅茶都有「買一送一」！提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。

▲老賴茶棧於Uber Eats外送平台限定，4款飲料「買一送一」。（圖／翻攝自老賴茶棧FB）
▲老賴茶棧於Uber Eats外送平台限定，4款飲料「買一送一」。（圖／翻攝自老賴茶棧FB）
📌魚池貳壹：Uber Eats限定2款飲料「買一送一」
魚池貳壹也有Uber Eats外送平台「買一送一」優惠，魚池拾捌號紅茶、碳培烏龍茶、藍莓烏龍茶、藍莓紅茶、南庄桂花烏龍茶、白桃烏龍茶、檸檬冬瓜、大葉蜜香紅茶、蜂蜜檸檬、魚池青梅綠「買一送一」。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。

▲魚池貳壹Uber Eats限定2款飲料「買一送一」。（圖／翻攝自魚池貳壹FB）
▲魚池貳壹Uber Eats限定2款飲料「買一送一」。（圖／翻攝自魚池貳壹FB）

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