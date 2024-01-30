過年必出現1年菜！一堆人困惑「真的吃不懂」 釣老饕曝極品吃法
過年最常見的年菜除了長青菜、佛跳牆，還有鹹香的烏魚子，不過烏魚子的味道卻不是每個人都喜歡。近日就有一名網友表示，過年將至，近期許多人都在團購烏魚子，但烏魚子又鹹又黏牙，讓他直呼完全吃不懂，貼文曝光後，也釣出大批網友認同喊「鹹可以靠其他配料壓，但黏牙真的很討厭」，但也出現許多老饕分享烏魚子的極品吃法。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友28日在PTT發文，他以「有人也吃不懂烏魚子嗎？」為題，表示近期滑社群發現很多人正在團購烏魚子，之前在喜宴辦桌也時常看到，一旁還會附上蘋果及蔥段，不過原PO坦言，烏魚子的味道他實在吃不懂，即使嘗試過好幾遍也一樣，讓他忍不住困惑問：「到底好吃在哪？」
貼文曝光後，不少網友也有同感，「這種黏牙的東西，真心不懂」、「鹹可以靠其他配料壓，但黏牙真的很討厭」、「上下限很大，品質不好的真的超難吃」、「鹹鹹黏黏的搞不懂」。
不過，大多數網友都指出，烏魚子若搭配特定吃法，美味程度會超乎想像，最常見就是以高粱酒醃過後，火烤到表皮微酥焦脆，再和蘋果、蒜頭、蔥段等一起入口，味覺層次豐富又唇齒留香，不僅可以搭配酒飲，也十分下飯。