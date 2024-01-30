影／這就是大谷翔平的反擊！全英文演講2分鐘　打臉球評歧視言論

▲大谷翔平的奇蹟帥照，讓不少球迷主動示愛。（圖／MLBIG)

▲大谷翔平在晚宴中，以全英文演講，震撼全美。（圖／MLBIG)

大谷翔平不但在日本、台灣都很受歡迎，因為韓國也對大谷翔平十分尊重，這次大谷的演講，《韓國體育》也以「在美國受到歧視言論的大谷翔平，以100％的全英文演講」，為他出了一口氣。大谷身為亞洲球員的代表，不但不卑不亢，對於其他國家、種族的人種，更是很友善，這也因此讓他受到不少媒體跟球迷愛戴。他在演說中，還以「感謝道奇隊對我的信任，我期待著我職業生涯的下一階段」，感謝道奇隊跟球迷。不過2年前《ESPN》節目「First Take」中，球評Stephen A. Smith卻批評大谷翔平對比賽的改變，甚至激動到攻擊他不會說英文，「當他在天使隊時，球隊沒有贏過球，他也無法填滿球場，所以他不值得一份5億美元的合約」，但是大谷並未動怒，這次卻以全英文「反擊」，讓不少球迷感動。大谷去年43轟，還能夠拿下10勝的「二刀流」成績，可說是十分難得，加上今年新賽季即將展開，大谷翔平即將再度掀起「藍色狂潮」。