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影／這就是大谷翔平的反擊！全英文演講2分鐘　打臉球評歧視言論

▲大谷翔平在晚宴中，以全英文演講，震撼全美。（圖／MLBIG)
▲大谷翔平在晚宴中，以全英文演講，震撼全美。（圖／MLBIG)

記者吳政紘/綜合報導

洛杉磯道奇隊日本球員大谷翔平，在28日接受美國棒球作家協會（BBWAA）頒獎，他也獲得美聯MVP，結果大谷在參加晚宴時，雖然是日本出身，卻以流利的英文演講2分鐘，讓不少球迷震撼，大谷翔平在演講中不斷感謝相關人士、記者媒體、日本國民的支援，讓他可以全心投入，大谷翔平也感謝他的翻譯水源一平「感謝你一直在我身邊」，最後也感謝家人等，但大谷在這樣的演說中不但徹底讓人見識到他的能力，也無形之中反駁2年前《ESPN》名球評Stephen A. Smith對他的歧視言論。 

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連韓國媒體都看不下去

大谷翔平不但在日本、台灣都很受歡迎，因為韓國也對大谷翔平十分尊重，這次大谷的演講，《韓國體育》也以「在美國受到歧視言論的大谷翔平，以100％的全英文演講」，為他出了一口氣。

大谷深受球迷歡迎

大谷身為亞洲球員的代表，不但不卑不亢，對於其他國家、種族的人種，更是很友善，這也因此讓他受到不少媒體跟球迷愛戴。他在演說中，還以「感謝道奇隊對我的信任，我期待著我職業生涯的下一階段」，感謝道奇隊跟球迷。

▲大谷翔平的奇蹟帥照，讓不少球迷主動示愛。（圖／MLBIG)
▲大谷翔平的奇蹟帥照，讓不少球迷主動示愛。（圖／MLBIG)
大谷2年前曾遭球評歧視言論

不過2年前《ESPN》節目「First Take」中，球評Stephen A. Smith卻批評大谷翔平對比賽的改變，甚至激動到攻擊他不會說英文，「當他在天使隊時，球隊沒有贏過球，他也無法填滿球場，所以他不值得一份5億美元的合約」，但是大谷並未動怒，這次卻以全英文「反擊」，讓不少球迷感動。

▲大谷翔平在晚宴中，以全英文演講，震撼全美。（圖／MLBIG)
▲大谷翔平在晚宴中，以全英文演講，震撼全美。（圖／MLBIG)
大谷新賽季令人期待

大谷去年43轟，還能夠拿下10勝的「二刀流」成績，可說是十分難得，加上今年新賽季即將展開，大谷翔平即將再度掀起「藍色狂潮」。


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