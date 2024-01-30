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貴族世家、我家牛排對手出現了！老饕改吃「這間」：49元爽吃牛排

▲貴族世家是不少人的童年回應，曾經帶領台灣掀起一股「平價牛排+buffet」的風潮，不過如今全盛時期已過。（圖/台灣大胃王buffet吃到飽分享）
▲貴族世家是不少人的童年回應，曾經帶領台灣掀起一股「平價牛排+buffet」的風潮，不過如今全盛時期已過。（圖/台灣大胃王buffet吃到飽分享）

記者張嘉哲/綜合報導

我家牛排、貴族世家相信是不少人的童年回憶，曾經帶領台灣掀起一股「平價牛排+buffet」的風潮，雖然像是我家牛排現在加開設旗艦店、貴族世家以鮮饌館模式經營，但是分店數也已經回不去全盛時即。然而，現在又有老饕推薦「平價牛排吃到飽」的店家，店內不只自助吧做得水準高，還能用49元加購牛排爽吃，引起討論。

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有網友在臉書社團「台灣大胃王吃到飽推薦」表示「饗厚牛排在全台灣消失一陣子之後，終於又在桃園開幕了，改成吃到飽的方式，價格為399元，不用加服務費，如果還有胃口吃排餐的話，最低價的牛排只要49元」、「被朋友推薦去吃饗厚牛排，東西真的很多而且都沒有冷掉，完全沒有胃口再吃牛排，可以選擇要不要加價購牛排，真的很貼心，個人覺得不輸我家牛排跟貴族世家」。

▲位於桃園的「饗厚牛排」以自助吧的形式重新出發，獲得老饕一致好評，認為可跟我家牛排及貴族世家一拼。（圖/Google評論）
▲位於桃園的「饗厚牛排」以自助吧的形式重新出發，獲得老饕一致好評，認為可跟我家牛排及貴族世家一拼。（圖/Google評論）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這家好吃！覺得跟我家牛排旗艦店旗鼓相當」、「以前超常吃林口店的，後來收掉原來是改版再出發」、「這家的菜色真的不錯，而且炸物都還是熱的沒冷掉，超推薦」、「贏過很多非旗艦店的我家牛排跟貴族世家」、「補菜速度超級快，而且這個價位自助吧菜色又多，可以去吃看看」。

事實上，「饗厚牛排」在2010年就已經創立，是以大塊牛排聞名，當時在中部也有分店，後來分店陸續收起來之後，在近年又以「義式百匯自助吧」重新出發，在桃園開設第一家店，主打以399元就能自助吧吃到飽，而且不加收一成服務費。

▲「饗厚牛排」以主賣自助吧的模式重新出發，牛排則是以加價購的方式販售，且不收一成服務費，讓不少饕客愛上。（圖/Google評論）
▲「饗厚牛排」以主賣自助吧的模式重新出發，牛排則是以加價購的方式販售，且不收一成服務費，讓不少饕客愛上。（圖/Google評論）
跟我家牛排、貴族世家經營模式做出區隔的是，「饗厚牛排」主賣的是自助吧，牛排則是採用加點機制，根據官網的菜單顯示，如果顧客還有胃口想吃牛排的話，可以用49元的價格加購「特製牛排5盎司」或者是「豬排」，不同樣的牛排價格對應加價價格不同，其實吃起來跟我家牛排、貴族世家價格相差不遠。

仔細看，「饗厚牛排」桃園店的Google評價，斬獲4.3顆星的高分，贏過我家牛排以及貴族世家的眾多門市，不少吃過的饕客都表示「自助吧菜色繁多，從用餐的客人不會恐慌搶食，就能知道補菜速度絕對夠快」、「根本是被自助吧耽誤的牛排店，水果種類多超讚」、「感覺這家饗厚牛排真的是有備而來的，光是他們的自助餐菜色，就足以贏過目前市面上牛排館吃到飽餐廳」、「自助吧真的很豐富，牛排也相當好吃，會再二訪」下回如果有去桃園玩的人，加上又吃膩我家牛排或者貴族世家的話，不妨能朝聖看看「饗厚牛排」囉！

▲「饗厚牛排」主賣義式百匯自助吧，如果還吃得下牛排的顧客，可以用49元加價購牛排或者豬排。（圖/Google評論）
▲「饗厚牛排」主賣義式百匯自助吧，如果還吃得下牛排的顧客，可以用49元加價購牛排或者豬排。（圖/Google評論）

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