貴族世家、我家牛排對手出現了！老饕改吃「這間」：49元爽吃牛排

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這家好吃！覺得跟我家牛排旗艦店旗鼓相當」、「以前超常吃林口店的，後來收掉原來是改版再出發」、「這家的菜色真的不錯，而且炸物都還是熱的沒冷掉，超推薦」、「贏過很多非旗艦店的我家牛排跟貴族世家」、「補菜速度超級快，而且這個價位自助吧菜色又多，可以去吃看看」。
事實上，「饗厚牛排」在2010年就已經創立，是以大塊牛排聞名，當時在中部也有分店，後來分店陸續收起來之後，在近年又以「義式百匯自助吧」重新出發，在桃園開設第一家店，主打以399元就能自助吧吃到飽，而且不加收一成服務費。
跟我家牛排、貴族世家經營模式做出區隔的是，「饗厚牛排」主賣的是自助吧，牛排則是採用加點機制，根據官網的菜單顯示，如果顧客還有胃口想吃牛排的話，可以用49元的價格加購「特製牛排5盎司」或者是「豬排」，不同樣的牛排價格對應加價價格不同，其實吃起來跟我家牛排、貴族世家價格相差不遠。
仔細看，「饗厚牛排」桃園店的Google評價，斬獲4.3顆星的高分，贏過我家牛排以及貴族世家的眾多門市，不少吃過的饕客都表示「自助吧菜色繁多，從用餐的客人不會恐慌搶食，就能知道補菜速度絕對夠快」、「根本是被自助吧耽誤的牛排店，水果種類多超讚」、「感覺這家饗厚牛排真的是有備而來的，光是他們的自助餐菜色，就足以贏過目前市面上牛排館吃到飽餐廳」、「自助吧真的很豐富，牛排也相當好吃，會再二訪」下回如果有去桃園玩的人，加上又吃膩我家牛排或者貴族世家的話，不妨能朝聖看看「饗厚牛排」囉！