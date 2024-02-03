2月追星／INFINITE南優鉉、少女時代潤娥提早來台　跟大家拜早年

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「少女時代」成員潤娥相隔3年多再訪台，明（4）日於台北國際會議中心TICC舉辦粉絲見面會，門票已全數售罄，潤娥為了感謝SONE（粉絲名），提早錄製拜年影片跟大家拜早年，屆時的活動上也會有滿滿表演、與大家互動的環節，寵粉十足。
日本、韓國藝人2月來台行程表：
南優鉉演唱會
時間：2月3日（六）19：00
地點：國立臺灣大學綜合體育館1F
VIXX演唱會
時間：2月4日 （日）14：00、19：30
地點：高雄LIVE WAREHOUSE大庫
潤娥粉絲見面會
時間：2月4日 （日）19：00
地點：台北國際會議中心TICC
Ado演唱會
時間：2月7日（三）19：30
地點：台北流行音樂中心
NiziU粉絲見面會
時間：2月14日（三）18：00
地點：台北國際會議中心TICC
ITZY專輯發行紀念粉絲見面會
時間：2月17日（六）18：30
地點：僅中獎者知道
EXO伯賢、ONF、CRAVITY拼盤演唱會
時間：2月17日（六）19：00
地點：南港展覽1館
FTISLAND演唱會
時間：2月18日（日）17：00
地點：台北流行音樂中心
GOT7榮宰
時間：2月18日（日）18：00
地點：台北國際會議中心TICC
前IZ*ONE姜惠元粉絲見面會
時間：2月18日（日）18：00
地點：Clapper Studio
Eric Nam演唱會
時間：2月22日（四）20：00
地點：Legacy Taipei
新田真劍佑粉絲見面會
時間：2月24日（六）17：00
地點：台北國際會議中心TICC
東方神起演唱會
時間：2月24日（六）18：00
地點：林口體育館
Nulbarich演唱會
時間：2月24日（六）19：00
地點：Legacy Taipei
KENTA、SANGGYUN粉絲見面會（嘉賓：TAEHYUN）
時間：2月25日（日）18：00
地點：Clapper Studio
孝琳演唱會
時間：2月25日（日）18：00
地點：台北國際會議中心TICC
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