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2月追星／INFINITE南優鉉、少女時代潤娥提早來台　跟大家拜早年

▲INFINITE南優鉉、少女時代潤娥（右）本週相繼來台舉辦粉絲見面會。（圖／南優鉉、潤娥IG）
▲INFINITE南優鉉、少女時代潤娥（右）本週相繼來台舉辦粉絲見面會。（圖／南優鉉、潤娥IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

過年將至，日本、韓國藝人讓大家專心過年，選擇年前與年後才來台會粉絲。在農曆年前，INFINITE南優鉉、少女時代潤娥、Ado、以及VIXX成員LEO、KEN、HYUK等人，會先在台北、高雄提早跟歌迷見面拜年，年後EXO伯賢、FTISLAND、東方神起、新田真劍佑等人，也會陸續來台與大家同歡。

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▲2月也有不少日本、韓國藝人來台舉辦演唱會、粉絲見面會。（圖／SHOW Office Entertainment.co.ltd、ONINN ASIA、優勢力娛樂 Uforce、映珈娛樂、大鴻藝術、希林國際、星月文創、Live Nation Taiwan 理想國、遠雄創藝、Guts Promotion）
▲2月也有不少日本、韓國藝人來台舉辦演唱會、粉絲見面會。（圖／SHOW Office Entertainment.co.ltd、ONINN ASIA、優勢力娛樂 Uforce、映珈娛樂、大鴻藝術、希林國際、星月文創、Live Nation Taiwan 理想國、遠雄創藝、Guts Promotion）
INFINITE南優鉉今（3）日晚間7點在台大開唱，屆時確定有嘉賓助陣，粉絲從預告曝光的剪影中抽絲剝繭，推斷身分應是邱鋒澤，雖然主辦不方便提早公開答案，卻已掀起許多粉絲議論，有的直言花錢只想好好看偶像表演，不希望看到其他嘉賓，但也有人樂見跨國合作，期待到時舞台的驚喜與表演。

「少女時代」成員潤娥相隔3年多再訪台，明（4）日於台北國際會議中心TICC舉辦粉絲見面會，門票已全數售罄，潤娥為了感謝SONE（粉絲名），提早錄製拜年影片跟大家拜早年，屆時的活動上也會有滿滿表演、與大家互動的環節，寵粉十足。

日本、韓國藝人2月來台行程表：

南優鉉演唱會
時間：2月3日（六）19：00
地點：國立臺灣大學綜合體育館1F

VIXX演唱會
時間：2月4日 （日）14：00、19：30
地點：高雄LIVE WAREHOUSE大庫

潤娥粉絲見面會
時間：2月4日 （日）19：00
地點：台北國際會議中心TICC

Ado演唱會
時間：2月7日（三）19：30
地點：台北流行音樂中心

NiziU粉絲見面會
時間：2月14日（三）18：00
地點：台北國際會議中心TICC

ITZY專輯發行紀念粉絲見面會
時間：2月17日（六）18：30
地點：僅中獎者知道

EXO伯賢、ONF、CRAVITY拼盤演唱會
時間：2月17日（六）19：00
地點：南港展覽1館

FTISLAND演唱會
時間：2月18日（日）17：00
地點：台北流行音樂中心

GOT7榮宰
時間：2月18日（日）18：00
地點：台北國際會議中心TICC

前IZ*ONE姜惠元粉絲見面會
時間：2月18日（日）18：00
地點：Clapper Studio

Eric Nam演唱會
時間：2月22日（四）20：00
地點：Legacy Taipei

新田真劍佑粉絲見面會
時間：2月24日（六）17：00
地點：台北國際會議中心TICC

東方神起演唱會
時間：2月24日（六）18：00
地點：林口體育館

Nulbarich演唱會
時間：2月24日（六）19：00
地點：Legacy Taipei

KENTA、SANGGYUN粉絲見面會（嘉賓：TAEHYUN）
時間：2月25日（日）18：00
地點：Clapper Studio

孝琳演唱會
時間：2月25日（日）18：00
地點：台北國際會議中心TICC

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