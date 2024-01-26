INFINITE南優鉉、文鐘業、MISIA米希亞、iri二三四月接力來台開唱

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年曆年後開春第一位登台見粉絲的韓星，就是INFINITE主唱南優鉉，他將於2月3日晚間7點在國立臺灣大學綜合體育館1F舉辦「植木日 3-WHITREE」演唱會，門票販售中，南優鉉為了大家，主動加碼送台北歌迷大禮，決定邀請嘉賓助陣，但他不願鬆口來賓身分，僅表示：「當天來現場就知道是誰了！」
3月16日／文鐘業演唱會
文鐘業去年11月26日才來台會粉絲，他當時表示下回見面，就會以「專場」形式與歌迷相聚，「我說到做到要來跟大家見面，現在換你們也要做到，3月16日期待看到大家，我會帶來最精彩的舞台，請務必都要來現場同歡喔！」他的演唱會將於3月16日晚間6點在「新北市政府多功能集會堂」舉行，票價分為A區5500元、B區4600元、C區3600元、身障席2600元，門票1月27日上午11點於「Ticket Plus遠大售票網」、全台7-11 ibon機台啟售。
4月4日／MISIA米希亞演唱會
日本樂壇天后MISIA米希亞相隔6年再訪台，宣布將在4月4日晚上7點於台北國際會議中心舉辦「MISIA星空現場Ⅻ」，她將與台灣歌迷分享出道25週年的喜悅。米希亞演唱會「25th Anniversary MISIA 星空現場XII Starry Night Fantasy」票價分為4200元、3800元、3400元、3000元、2600元、2200元、1800元，門票2月2日中午12點在年代售票網站，以及全家、7-11、萊爾富、OK等超商機台啟售。
4月20日／iri演唱會
日本女歌手iri以潮流形象和招牌重低音嗓音活躍於樂壇，〈Aitaiwa〉在2021年重新發行後人氣因此三級跳，已6年沒來台的她，宣布將於4月20日晚間7點在Legacy Taipei舉辦演出，票價分為1690元（預售）、1890元（現場票），門票1月28日中午12點在KKTIX啟售。
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