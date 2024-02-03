台北市大安區「室內16坪」5000萬小宅誰在買　房產專家也滿頭問號

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馨傳不動產智庫執行長何世昌在臉書分享「富邦藝庭」最新實價揭露，顯示去年11月1房型、總建坪24.61坪的19樓戶，沒有車位，成交價為5110萬元，換算單價207.6萬元／坪，直言：「你知道嗎，我也很好奇台北市中心的小宅誰買的起、是誰在買？ㄧ戶5000～6000萬，這是神仙才買的起的房子吧？」
何世昌表示，整體問下來，業者都說是「首購族」買的，他再追問「哪些首購族的薪水買的起？」才有位大哥回他說：「你買不起不代表別人也買不起。買房子這種事，是靠3分運氣+7分努力….另外90分是靠爸媽的鈔能力。」
台北市蛋黃區動輒5000~6000萬的2房小宅究竟誰在買？近期在中山蛋黃區推預售新案，單價上看200萬元／坪的建商坦言，現今營造成本一坪就要25萬元，加上台北市土地貴、都更整合成本又高，地主都要優於1坪換1坪條件，「也不是我們要賣這麼貴」。建商透露，5000萬台北小宅真的不是賣給自住客，坦言TA是高端置產族群。
事實上，台灣有錢人不算少，據全球金融集團巨頭安聯（Allianz），去年10月底公布2023年全球財富報告，第一名由美國拿下，2022年人均淨金融資產達25.18萬歐元（約新台幣870.7萬元），台灣則以每人平均淨金融資產14.16萬歐元（約新台幣489.6萬元）擠進第5名，也是前5名的唯二亞洲國家。
該報告指，全球最富有國家前5名依序為美國、瑞士、丹麥、新加坡、台灣，前5富國家與過去相比，僅新加坡與台灣為正成長，新加坡成長3.9%、台灣成長3.1%，而日本排第11名、南韓第22名，中國則為第34名。