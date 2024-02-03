陳美鳳耳下3公分短髮近照曝光 一堆人認錯：還以為王心凌剪頭髮
陳美鳳入行47年，拍過多部本土連續劇也主持節目，年屆67歲仍活躍幕前，最讓人津津樂道的是凍齡外貌，35歲就演媽媽的她，被張小燕譽為「全台灣最美麗的歐巴桑」。陳美鳳相信專業也勇於嘗試新造型，繼戴假髮被誤認是南韓女團成員，1日分享一張耳下3公分短髮的照片，不少人誇讚神似41歲王心凌，吸引破萬人按讚。
記者楊穎軒／綜合報導
曝光的棚拍照，陳美鳳原本的中長髮消失，變成極短法拉頭，凸顯唯美臉部輪廓，穿上合身的銀黃色亮片洋裝，玲瓏有緻的曲線畢露，她寫下心靈小語：「上天要讓你變得更好之前，會先把你身邊不好的人事物帶走，人生的下半場做一個簡單的人，健康自在最重要，其它都是其次惹！」
貼文發布後，剛結束18年婚姻的本土劇女星李沛綾留言：「美麗的鳳姐說的很有道理！要過得健康自在又美麗！」大批網友再次震懾陳美鳳美貌，其中有多人發現她撞臉王心凌，「這張照片跟王心凌長得太像」、「我以為是王心凌」、「還以為是短髮王心凌」、「有像王心凌」，對此，陳美鳳謙遜回覆：「謝謝～希望甜美的王心凌別介意！」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道