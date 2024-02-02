《愛的榮耀》李沛綾離婚哭了！心疼父母：女兒怎麼會在除夕夜出現
47歲本土劇女星李沛綾上個月證實和台中大地主前夫於去年簽字離婚，導火線是另一半的龐大債務，連贍養費都難以支付，她今（2）日隨《愛的榮耀》劇組前往迪化街發紅包袋，受訪時談到新年願望忍不住落淚，「這是我單身的第一個過年，自己是牙一咬就過，父母會擔心子女，可能會不捨，覺得女兒怎麼在除夕夜出現。」
記者楊穎軒／綜合報導
李沛綾哽咽表示，過去結婚18年，每年過年都要台中、台北開車往返，除夕一大早6點就要回婆家幫忙準備年夜飯、拜拜事宜，「終於今年不用耶！我好開心！也很感恩過去婆家照顧，不用舟車勞頓、這麼奔波也是好事啊！人總要往正面想！」
離婚這件事，李沛綾坦言父母都是看到新聞才知道，「今年第一次回父母家過年，比較擔心他們感受，自己是牙一咬就過，父母會擔心子女，可能會不捨，覺得女兒怎麼在除夕夜出現。」她也大方祝福前夫和婆家一切都好。
來到霞海城隍廟參拜，被問是否有跟月下老人求姻緣，李沛綾笑說：「現在就是把心放在事業上比較重要，一定要把自己強大起來，才有辦法照顧小孩，也才能去談感情的事，當然還是希望未來有另外一半囉！」
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